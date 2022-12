Sauce rose, planches de beurre et plus

Les sites de médias sociaux comme Twitter et Instagram sont des plaques tournantes pour toutes les dernières tendances alimentaires, mais TikTok en particulier continue de proposer des créations culinaires très intéressantes. Nous cherchons tous des moyens de pimenter nos repas ou simplement de nous amuser un peu dans la cuisine, c’est pourquoi il n’est pas surprenant que #foodtiktok ait enregistré 106,6 milliards de vues en 2022. Mais certaines tendances alimentaires ont régné en maître et ont récolté le plus de vues sur l’application cette année – et ont permis aux utilisateurs de faire des tests de goût à travers le monde. Chiquito, une chaîne de restaurants au Royaume-Uni, a identifié les tendances alimentaires avec le plus de clics. Ce sont les principales tendances alimentaires sur TikTok en 2022.

Tendance alimentaire n ° 1 TikTok de 2022: pain nuage

De nature minimale, le pain nuage peut être préparé avec seulement trois ingrédients. Et sa recette la plus populaire est simplement des œufs, du fromage à la crème et de la crème de tartre. La popularité de ce plat découle probablement de sa flexibilité pour les restrictions alimentaires; Le pain cloud est sans gluten, faible en glucides et convient aux personnes suivant un régime Keto.

Top 10 des tendances food sur TikTok en 2022