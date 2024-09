Sauce Magazine – L’Armory STL à Midtown a fermé

Le matin du mercredi 25 septembre, des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux selon lesquelles Armurerie STL – un immense bar, restaurant et aire de jeux qui a ouvert ses portes fin 2022 au 3660 Market St. à Midtown St. Louis – a fermé ses portes avec effet immédiat. Le personnel a été informé de la fermeture par SMS.

Une capture d’écran d’un message du directeur Jason Mehringer a été publiée sur Facebook, dans lequel on pouvait lire : « Malheureusement, la haute direction nous a informés que nous fermions le lieu avec effet immédiat. … Nous vous souhaitons bonne chance et je m’excuse encore une fois profondément de devoir annoncer la nouvelle à tout le monde de cette manière. »

Les commentaires et les messages de personnes prétendant être des employés de l’Armory ont confirmé que les rumeurs étaient fondées. Nous avons appelé le numéro indiqué pour Mehringer, qui est tombé sur la messagerie vocale, mais nous avons confirmé qu’il s’agissait bien du numéro de Jason Mehringer. Il ne nous a pas rappelés. Nous avons également appelé et envoyé un e-mail au lieu, mais ces demandes de commentaires n’ont pas non plus reçu de réponse. Nous mettrons à jour cette histoire si nous recevons une réponse.

Note de l’éditeur : Peu de temps après la mise en ligne de cet article, l’ancien barman de l’Armory, Jess Malawy, a confirmé que le personnel avait été informé de la fermeture par SMS vers 23 heures le mardi 24 septembre. Quelques minutes plus tard, les représentants de l’Armory ont publié une déclaration indiquant que la fermeture était temporaire et que l’équipe de direction travaillait sur un plan de réouverture.