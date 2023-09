Saubhagyavati Bhava Niyam Aur Shartein Laagu : Amandeep Sidhu parle d’être parié avec Dheeraj Dhoopar ; fait l’éloge de l’acteur [Exclusive]

Karanvir Bohra et Sriti Jha avec Saubhagyavati Bhava était une émission à succès. Les gens ont adoré les performances des deux stars. Maintenant, la série revient avec une autre saison. Cette fois ce sera Dheeraj Dhoopar et Amandeep Sidhu comme le mène dans Saubhagyavati Bhava : Niyam aur Shartein Laagu. Ils seront jumelés pour la toute première fois. Saubhagyavati Bhava était l’histoire d’un mari, Viraj, fou amoureux de sa femme. L’amour de Viraj n’avait pas de limites et finissait généralement par être une prison pour sa femme.

On dirait que la même histoire va se répéter. Le teaser de l’émission est sorti récemment. Karanvir Bohra a été vu présentant le nouvel homme de l’histoire. On l’a vu dire qu’il y aurait un autre homme qui ressemblerait à Viraj.

Regardez le teaser de Saubhagyavati Bhava : Niyam aur shartein laagu :

Amandeep sur son jumelage avec Dheeraj

Amandeep Sidhu a parlé exclusivement à BollywoodLife et a parlé de son jumelage avec Dheeraj Dhoopar pour la première fois. Elle a déclaré: « C’est la première fois que Dheeraj et moi travaillons ensemble. Je suis vraiment heureuse que les créateurs l’aient choisi pour ce personnage. La façon dont Karanvir Bohra a joué ce personnage était tout simplement sortie des sentiers battus. Télévision mein aisa hero nahi hota hai. Je suis vraiment heureux que Dheeraj soit là et qu’il joue très bien ce rôle. »

La chimie d’Amandeep et Dheeraj

Elle a en outre réagi à sa chimie avec Dheeraj. Elle a partagé : « Je ne peux rien dire sur notre alchimie pour le moment, le public en décidera. Tout ce que je peux dire, c’est que hors écran, nous continuons également à apporter nos contributions à la scène. Dheeraj rattrape très bien le personnage et c’est ce que j’aime chez lui. Bien que ce soit un personnage très difficile pour nous deux, mais nous faisons de notre mieux. Je n’ai jamais non plus joué un personnage comme celui-ci auparavant, comme Siya a peur et son mari domine. Je n’ai jamais fait ça avant, ce sera donc une nouveauté pour moi ainsi que pour Dheeraj. »

Amandeep Sidhu sur le rôle de Siya

Amandeep a parlé de son personnage dans la série. « Honnêtement, ce personnage était très différent des autres personnages que j’ai joués jusqu’à présent. Auparavant, j’ai joué des rôles dans lesquels j’étais une fille indépendante et sherni. Que ce soit Choti Sarrdaarni, Teri Meri Ek Jindri ou Chashni, j’ai toujours été la fille vocale et indépendante mais en cela c’est différent. Quand j’ai entendu parler de ce rôle pour la première fois et quand j’ai vu la première saison aussi, je savais que la base serait la même que la première saison, la fille serait la même mais peu importe ce que j’ajouterai » En tant qu’Amandeep, je vais essayer de rendre ce personnage un peu différent. Ce qui est intéressant, c’est que je jouerai un tel genre de personnage que je n’aurais jamais pensé jouer. Dans la vraie vie non plus, je ne suis pas du tout proche de Siya. Je suis en face de Siya. »

Saubhagyavati Bhava : Niyam aur Shartein Laagu débutera le 26 septembre et verra également Karanvir Bohra revenir sous le nom de Viraj.