Satyendar Jain de l’AAP admis à l’hôpital après être tombé dans la salle de bain de la prison

L’ancien ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a été hospitalisé jeudi après s’être effondré dans les toilettes de la prison de Tihar, où il est détenu depuis l’année dernière pour blanchiment d’argent.

C’était la deuxième fois en une semaine que M. Jain devait être emmené à l’hôpital pour des soins médicaux. Lundi, il a été examiné à l’hôpital Safdarjung pour une blessure à la colonne vertébrale qu’il avait subie plus tôt suite à une autre chute dans les toilettes de la prison, selon des responsables de la prison.

Un M. Jain d’apparence frêle a été vu à l’hôpital avec une ceinture attachée autour de la taille, suscitant des inquiétudes quant à sa santé. L’AAP a déclaré que l’ancien ministre, qui a perdu près de 35 kg depuis son arrestation, souffre d’apnée du sommeil et a besoin d’un appareil BiPAP pendant son sommeil.

Avant cela, M. Jain a été emmené samedi à l’hôpital Deen Dayal Upadhyaya et a subi plusieurs tests, dont un scanner et une IRM. Son état était stable, mais il a été maintenu en observation, ont indiqué des sources hospitalières.

Les collègues et partisans du parti de M. Jain ont exprimé leur inquiétude quant à sa santé et ont accusé le BJP, qui gouverne au niveau fédéral et s’oppose au parti Aam Aadmi, d’essayer de « le tuer ».

Le BJP a répondu à ces allégations, affirmant que M. Jain était en surpoids avant son arrestation et que c’était « bien » qu’il ait perdu du poids. Le chef du BJP de Delhi, Vijendra Gupta, a déclaré que l’apparence de M. Jain était une question de gestion de son corps, attribuant la perte de poids au fait de ne manger qu’une fois par jour, conformément à ses croyances religieuses.

Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi et fondateur du parti Aam Aadmi, a publié la photo sur Twitter montrant un M. Jain à l’air frêle assis sur une chaise à l’hôpital avec deux policiers à proximité.

« Je prie Dieu pour sa meilleure santé », a écrit M. Kejriwal en hindi. « Les habitants de Delhi regardent l’arrogance et les atrocités du BJP. Même Dieu ne pardonnera pas à ces oppresseurs. Dans cette lutte, le peuple est avec nous et Dieu est à nos côtés. Nous sommes des partisans de Bhagat Singh et notre combat contre l’oppression , l’injustice et la dictature continueront. »

L’avocat de M. Jain, Abhishek Manu Singhvi, avait déclaré la semaine dernière à la Cour suprême que l’ancien ministre avait perdu 35 kg et était pratiquement un « squelette », souffrant de divers maux.

La Direction de l’application de la loi, une agence fédérale qui enquête sur les crimes financiers, a arrêté M. Jain en mai de l’année dernière pour avoir prétendument blanchi de l’argent par le biais de sociétés écrans et acheté des terres avec des fonds illégaux. M. Jain a nié les accusations et a déclaré qu’elles étaient politiquement motivées.

M. Jain était un membre éminent du cabinet de M. Kejriwal et détenait plusieurs portefeuilles, notamment la santé, la maison et le développement urbain. Il a démissionné de ses postes ministériels en janvier de cette année alors qu’il était toujours en prison.