Satyaprem Ki Katha teaser : la chimie de Kartik Aaryan et Kiara Advani séduit les fans ; appelez-le, ‘le meilleur à l’écran’

Le teaser du très attendu film Satya Prem Ki Katha est sorti. Le film met en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani dans le rôle principal. Le film promet une pure histoire d’amour dans le pittoresque Cachemire. Le teaser a donné un aperçu des visuels plus grands que nature du prochain film. Le film devrait être une mélodie émouvante. Kartik Aaryan a partagé le teaser de son prochain film sur ses réseaux sociaux. Satyaprem Ki Katha a fait parler Internet et a conquis les internautes.

Depuis que le teaser a été publié, il a régné sur le cœur du public en un rien de temps. Dans le teaser, on voit deux personnes amoureuses danser leur cœur, faire des balades à vélo, profiter du shikara et se marier lors d’une grande cérémonie. Kartik Aaryan et Kiara Advani ont conquis les fans avec leur chimie. Les internautes parlent de leur chimie électrisante et ont hâte de les voir à l’écran. Les deux ont déjà attiré l’attention du public dans leur premier film ensemble et avec le second, ils devraient régner en tant que couples à succès à l’écran.

Lorsque le teaser a été diffusé sur Internet, les internautes ont lancé la tendance #SatyaPremKiKatha sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a tweeté, « Satya Prem Ki Katha semble prometteur », un autre a écrit, « Leur chimie est excellente à l’écran. » Un utilisateur a tweeté, « La chimie est chimiefying. » Les internautes ont inondé Twitter de tweets #SatyaPremKiKatha, ce qui l’a conduit à la tendance numéro 1

Dialogues, lieux, musique et jeu d’acteur Le teaser est très bon, donc #SatyaPremKiKatha Cela semble prometteur Et #KartikAaryan chargement de retour ??? pic.twitter.com/ACqoGLjfFC R0nit (@iSrkzRonit) 18 mai 2023

Satyaprem Ki Katha marque une réunion de Kartik Aaryan et Kiara Advani. Tous deux ont partagé l’écran pour la première fois dans la comédie d’horreur d’Anees Bazmees Bhool Bhulaiyaa 2. Le prochain sage de l’amour musical est réalisé par Sameer Vidwans. Nadiadwala Grandson Entertainment et Namah Pictures se sont associés pour produire Satyaprem Ki Katha. Il est financé par Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia et Kishor Arora sous les bannières de NGE et Namah Pictures. Le film devrait sortir en salles le 29 juin 2023.