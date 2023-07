Satyaprem Ki Katha Success Party : Kartik Aaryan et son équipe célèbrent le style maharaja

Satya Prem Ki Katha de Kartik Aaryan et Kiara Advani a frappé 3,85 crores nets mercredi, portant ses revenus nationaux totaux à 50,61 crores nets en une semaine, selon les rapports. Kartik Aaryan – Le héros de masse est de retour avec son artiste familial « Satyaprem Ki Katha » et, comme le titre l’indique, c’est l’histoire d’amour de Satyaprem alias Sattu (Kartik) avec Katha alias Kiara Advani – la jolie diva dansante et la fille riche par excellence. Mais ce n’est pas aussi aéré que vous le pensez. Kartik Aaryan a été aperçu dans un restaurant de Mumbai Maharaja Bhog. L’acteur était accompagné de son équipe « Satyaprem Ki Katha ». Kartik avait l’air d’un pimpant absolu en noir alors qu’il posait avec l’équipe. Shikha Talsania, qui joue la sœur de Kartik, était également présente à la fête. Le producteur de films Sajid Nadiadwala a assisté au dîner avec sa femme.