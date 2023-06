Satyaprem Ki Katha song Sun Sajni out: Les fans adorent le cadre grandiose, appelez Kartik Aaryan, Kiara Advani jodi ‘Lajawab’

Satyaprem Ki Katha est l’un des drames romantiques les plus attendus de l’année. Kartik Aaryan et Kiara Advani sont tous prêts à conquérir à nouveau les cœurs avec leur charme et leur magie. Les réalisateurs et les acteurs du film créent un battage médiatique chaque jour qui passe et sortent des chansons à intervalles réguliers. La quatrième chanson du Satyaprem Ki Katha intitulée Sun Sajni est maintenant disponible. Les fabricants ont laissé tomber le numéro de piste il y a quelque temps et les fans en bave déjà.

Le dernier morceau de Satyaprem Ki Katha Sun Sajni est un morceau de garba énergique. La chanson est un numéro de garba qui montre également une histoire d’amour romantique musicale. La musique de Sun Sajni nous rappelle une chanson populaire de Garba « mhari mahisagar ne aare dhol » et elle est probablement créée sur la base du même air. La chanson très énergique voit Kartik Aaryan et Kiara Advani montrer leurs mouvements de garba. Tous deux jumelés dans un ensemble traditionnel rouge impressionnant les fans avec leur chimie. Le public qui va bientôt danser sur les rythmes garba de Sun Sajni est amoureux du duo Kartik-Kiara et les a étiquetés comme « Lajawab Jodi ».

Regardez la chanson de Sun Sajni ici

Dès que le clip de Sun Sajni de Satyaprem Ki Katha est tombé, les fans ont inondé Twitter avec leurs réactions pleines. Un utilisateur a écrit : « Quelle grande et belle chanson #SunSajni et #KartikAaryan – #KiaraAdvani ki Jodi lajwab lag rahi hai… On dirait que la saison de Garba est déjà là. » Un autre a écrit : « Kartik et Kiara avaient l’air extrêmement sexy ici. » Quelqu’un a écrit : « Ohhh mon Dieu… regarde-les… Cette énergie, ils ont littéralement mis le feu à la scène… ils adorent l’ambiance, tellement tout. » L’un d’eux a tweeté : « VOUS AVEZ VOLÉ LE SPECTACLE REINE ADVANI !! »

Consultez les Tweets ici

Quelle grande et belle chanson #SunSajni regardant et #KartikAaryan – #KiaraAdvani ki Jodi lajwab lag rahi hai… On dirait que la saison de Garba est déjà là ??? @TheAaryanKartik @advani_kiara pic.twitter.com/y5vutyOHlz Fan de Kartik Aaryan (@JogiraK) 20 juin 2023

Sun Sajni me donne l’espoir d’une fin heureuse. Katha porte du sindoor et il y a deux chansons de Garba, une où ils se rencontrent et une où ça se termine ? ??#SatyapremKiKatha | 29.06.23#KiaraAdvani #KartikAaryanpic.twitter.com/tvPJjNivoj ? (@advanifilms) 21 juin 2023

J’ai adoré les visuels, les rythmes et la chorégraphie de Sun Sajni! Kartik a réussi, comme toujours, je ne peux pas quitter les yeux et Kiara gagne les cœurs comme toujours avec son look impeccable et ses mouvements impeccables, leur chimie est aussi grésillante que jamais ?#KartikAaryan #KiaraAdvanipic.twitter.com/vme9wd8hHK pia. (@terafittoor) 21 juin 2023

Le numéro de garba Sun Sajni est chanté par Meet Bros, Parampara Tandon, Piyush Mehroliyaa. Kumaar a écrit les lignes tandis que Meet Bros a donné de la musique à la chanson. Sun Sajni est un ajout à l’album de charbusters Satyaprem Ki Katha comprenant Naseeb Se, Aaj Ke Baad et Gujju Pataka. Satyaprem Ki Katha est un drame romantique musical réalisé par Sameer Vidwans et produit conjointement par NGE de Sajid Nadiadwala et Namah Pictures. Le film devrait sortir dans les cinémas le 29 juin 2023.