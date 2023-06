SatyaPrem Ki Katha : les tenues traditionnelles et bohémiennes les plus stylées de Kiara Advani

Afin de promouvoir son prochain film très attendu Satyaprem Ki Katha contraire Kartik Aaryan, Kiara Advani a un emploi du temps très chargé. Cela n’a pas empêché Kiara, cependant, de fournir un moment vestimentaire exceptionnel après l’autre. Elle a été un maître de la mode Boho chic dans les looks publicitaires de son film. Par exemple, son travail de miroir à base de Jaipur orange rouille. L’élégance et l’espièglerie en émanaient. Sa prochaine apparition était une sharara avec un cadre rouge vif. La cape de sa tenue était brodée lourdement et de manière complexe, rehaussant l’apparence générale. La prochaine tenue que portait Kiara était un sari avec une touche contemporaine. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval avec un maquillage subtilement rincé, lui donnant un look simple mais magnifique avec le sari rose vif.

Prix ​​de la mini-jupe Jacquemus de Kiara Advani

Un body blanc cassé et une minijupe font partie de l’ensemble Jacquemus de Kiara. Le bas audacieux, connu sous le nom de La minuscule jupe Artichaut, a une taille drapée asymétrique, des volants surpiqués avec un motif effiloché, une cravate ajustable avec une énorme perle, un profil ajusté et un ourlet super court asymétrique. Il est évalué à 98 055 yens (1 195 USD).

Les choix de bijoux de Kiara Advani

Kiara a complété le look avec des bijoux en argent et en or, y compris des boucles d’oreilles et des bagues à motifs, et des talons hauts avec des lanières ornées de beige. Enfin, pour les options glamour, elle a opté pour des cheveux ouverts au centre, des lèvres roses transparentes, des joues fardées, une base rosée, des sourcils plumeux, du mascara sur les cils et une ombre à paupières douce.

À propos de Satyaprem Ki Katha

Satyaprem Ki Katha, avec Kartik Aaryan et Kiara Advani, devrait sortir en salles le 29 juin. Gajraj Rao, Siddharth Randheria, Anooradha Patel, Rajpal Yadav, Nirrmite Saawaant et Shikha Talsania sont également présentés dans le film.

Kiara Advani s’est rendue sur Instagram pour partager des photos de son look promotionnel pour Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aaryan.