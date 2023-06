Satyaprem Ki Katha: la nouvelle affiche adorée de Kartik Aaryan et Kiara Advani vous rendra agité pour regarder le film

Il suffit de regarder leur chimie crépitante, La nouvelle affiche de Kiara Advani et Kartik Aaryan de leur film Satyaprem Ki Katha rend les fans dingues et comment, Après une longue attente, la bande-annonce de Sajid Nadiadwala et Namah Pictures’ ‘Satyaprem Ki Katha’ est tout est prêt pour la sortie demain. Après avoir donné un aperçu de cette prochaine saga d’amour musicale romantique avec le teaser et la chanson « Naseeb Se », les créateurs ont déposé une belle affiche juste un jour avant la sortie de la bande-annonce. Cela a sûrement suscité l’enthousiasme pour la sortie du film.



‘Satyaprem Ki Katha’ est l’un des films dont on parle le plus actuellement. Depuis la sortie du teaser du film, il annonce avec tendresse le début de la saison des amours. Ramenant le blockbuster Jodi de Kartik Aaryan et Kiara Advani à l’écran après Bhool Bhulaiyaa 2, le film domine le cœur du public avec sa musique émouvante et ses visuels fascinants plus grands que nature. Alors que tout cela a été compilé pour augmenter l’excitation du public à avoir plus de cette histoire d’amour romantique, les créateurs ont apporté une surprise absolue au public avec une belle affiche. Mettant en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani, l’affiche montrait la chimie de ce couple magique. Comme cette affiche n’est rien de moins qu’un régal, la bande-annonce du film est prête pour sa sortie demain.

On dit que la bande-annonce du film est encore plus étonnante, et c’est le film indien le plus attendu depuis longtemps. Plus tôt, Kiara et Kartik ont ​​​​été vus dans Bhool Bhulaiyaa 2, et leur chimie a conquis, et les fans attendent celui-ci. « Satyaprem Ki Katha » marque également une collaboration massive entre NGE et Namah Pictures. Fait intéressant, Sajid Nadiadwala et Shareen Mantri Kedia, Kishor Arora et le réalisateur Sameer Vidwans ont remporté des prix nationaux pour leurs longs métrages respectifs. ‘Satyaprem Ki Katha’ sortira en salles le 29 juin 2023. Êtes-vous déjà excité?