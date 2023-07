Après le succès majeur de Bhool Bhulaiyaa 2 l’année dernière, les acteurs Kartik Aaryan et Kiara Advani se sont réunis pour épeler à nouveau leur magie sur grand écran avec leur récent album, Satyaprem Ki Katha. Réalisé par Sameer Vidwans, le film est récemment sorti en salles et suscite déjà beaucoup d’amour du public. En plus de cela, le film a également reçu des réactions mitigées du public. Notamment, les acteurs principaux ont participé à des événements promotionnels pour le film et interagi avec les médias et leurs fans.

Kiara Advani taquine Kartik Aaryan

Dans une de ces interviews récentes, Kiara a été vue en train de taquiner Kartik Aaryan à propos de la tradition de recevoir des « cadeaux » après le succès de ses films. L’acteur était vêtu d’un t-shirt imprimé voiture, auquel Kiara a décidé de le taquiner. Tout en se moquant de son co-acteur, elle a mentionné que « Kartik a l’habitude de se faire offrir des voitures après le succès de chaque film ».

À cela, Kartik Aaryan a eu une réponse hilarante en disant que c’est la raison pour laquelle son nom est « Car-tik », laissant tout le monde à l’événement en grand écart. De plus, il a également mentionné qu’il s’attend à la même voiture de t-shirt, une fois que sa dernière sortie sera déclarée un succès.

Kartik Aaryan a reçu une McLaren GT valant des crores après le succès de Bhool Bhulaiyaa 2

Notamment, après le succès de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik Aaryan a reçu un cadeau luxueux du producteur Bhushan Kumar, c’est-à-dire la première McLaren GT indienne. Considérée comme la voiture la plus chère qu’il possède, le prix de la McLaren GT serait d’environ Rs 4 crores.

À propos de Satyaprem Ki Katha

Satyaprem Ki Katha de Kartik Aaryan et Kiara Advani présentent également les acteurs Supriya Pathak Kapur, Gajraj Rao, Siddharth Randheria, Anooradha Patel, Rajpal Yadav et bien d’autres dans des rôles de premier plan.

L’histoire du film tourne autour de Sattu (Kartik) et Katha (Kiara), un couple coincé dans un mariage troublé. Alors que le film a initialement connu une ouverture lente, il a commencé à se stabiliser au box-office.