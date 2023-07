Satyaprem Ki Katha: Kiara Advani devient émotive, réagit à tout l’amour et aux critiques positives pour son rôle

Satyaprem Ki Katha est sorti en salles le 29 juin. Mettant en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani, a reçu tout l’amour des masses. Le film, dirigé par Sameer Vidwans, a touché les bons accords, les cinéphiles lâchant de multiples applaudissements pour le drame romantique. Ce n’est pas tout, la vedette du film, alias Kiara, a reçu des éloges pour sa performance. Submergée par la réponse positive, Kiara a exprimé sa gratitude aux fans pour l’avoir comblée, elle et son personnage, Katha, avec tant d’amour.

Kiara Advani devient émotive après que Satyaprem Ki Katha ait reçu des critiques positives

S’inspirant de ses histoires Instagram, Kiara Advani a écrit qu’elle était émue en lisant toutes les critiques positives sur le film. « Je me sens extrêmement émue en lisant toutes les critiques. Katha a été un personnage très spécial pour moi avec un message crucial et aujourd’hui, vous voir tous lui donner tant d’amour me remplit le cœur », a-t-elle écrit.

Kiara Advani attribue le succès de Satyaprem Ki Katha aux fans

Dans une histoire Instagram distincte, Kiara Advani a attribué le succès de Satyaprem Ki Katha à ses fans. Selon Kiara, sans leur amour « vraiment magique », le film n’aurait pas triomphé. L’actrice a écrit : « Aujourd’hui, ce qui m’a vraiment touchée, c’est de voir mes fans se réjouir de toutes les critiques qui m’arrivent. Ils m’ont soutenu depuis le début et les voir ressentir un sentiment de victoire m’a vraiment émue, je le leur devais, cela m’a pris du temps, mais nous y sommes enfin. C’est leur succès. Cet amour est vraiment magique. »

Sidharth Malhotra fait l’éloge de Kiara Advani dans Satyaprem Ki Katha

Plus tôt, Sidharth Malhotra a également félicité sa partenaire Kiara Advani pour sa performance dans Satyaprem Ki Katha. Dans une histoire Instagram aujourd’hui disparue, l’acteur de l’étudiant de l’année a écrit une longue note, qualifiant Satyaprem Ki Katha « d’histoire d’amour avec un message social pertinent rempli de grandes performances de l’ensemble de la distribution ». Mais c’est le personnage de Kiara, Katha, que Sidharth a trouvé le plus « impactant » et « nuancé ».

Projets à venir de Kiara Advani

Parlant des projets à venir de Kiara Advani, la diva de Bollywood s’est associée au réalisateur S Shankar pour un thriller d’action politique, intitulé Game Changer. Pour la première fois, Kiara partagera l’espace d’écran avec la superstar de Tollywood, Ram Charan. Game Changer est produit par Dil Raju. D’autres mises à jour sur le film sont actuellement en cours.