Satyaprem Ki Katha: Kartik Aaryan choisit les sandales de Kiara Advani sur scène, les fans sont fidèles à son geste de gentleman

Après l’énorme succès de leur dernier film, Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik Aaryan et Kiara Advani sont tous prêts à honorer une fois de plus le grand écran. Dans le prochain film Satyaprem Ki Katha de Sameer Vidwans, le couple apparaîtra. Les deux acteurs sont fortement impliqués dans une campagne de publicité à la suite de la sortie le 5 juin de la bande-annonce officielle et de la sortie récente de la première chanson, Sun Sajni. Le grand geste de Kartik pour Kiara lors des débuts de la chanson lui a valu des millions de cœurs. Dans une vidéo, on peut voir que Kartik et Kiara se produisaient sur scène. Après la représentation, il lui a pris les talons de Kiara et l’a aidée à les enfiler, mettant en valeur son charme de gentleman. L’acte réfléchi de Kartik a gagné l’admiration de nombreux fans

« Kafi Gentleman Kartik et sa nature charmante, le cœur de chaque fille fond définitivement !! Aider notre charmante Kiara avec ses chaussures sur scène! » la vidéo était sous-titrée.