Satyaprem Ki Katha: Kartik Aaryan a livré la meilleure performance de sa carrière, se sent réalisateur, l’appelle un « délice »

La jeune vedette, Kartik Aaryan est occupé à créer des vagues avec son banger émotionnel d’un film, ‘Satya Prem Ki Katha’. Le film a marqué sa troisième plus haute ouverture et il est devenu sa plus haute ouverture aux Émirats arabes unis. Bien que son succès au box-office et son fandom inégalé soient évidents, c’est sa performance exceptionnelle dans le film qui le distingue réellement des autres.

Kartik Aaryan a fait un travail incroyable dans le film Satyaprem Ki Katha

Kartik Aaryan n’a démontré sa polyvalence qu’avec ses films les plus récents, et en tant que Sattu de SPKK, il a complètement abasourdi le public dans un domaine souvent critiqué pour son manque de variété. Sa performance a été saluée par le public et la critique comme la meilleure de sa carrière, il vous fait autant rire avec lui que pleurer avec lui tout au long du film. Après avoir frappé un personnage du film avec un chappal, le théâtre a vu le public applaudir et rugir d’excitation pour lui.

Parlant de la performance de Kartik dans une interview avec un grand quotidien, le réalisateur de Satyaprem Ki Katha, Sameer Vidwans, a déclaré : « Je ne pense pas que les mots puissent justifier le travail incroyable que Kartik a fait dans le film. Il est le délice d’un réalisateur. Son le charme, l’énergie et le dévouement sont au niveau suivant. Son style unique de jeu, d’innocence et de vulnérabilité a beaucoup ajouté au personnage. Sattu ke liye jo innocence aur pure énergie chahiye, woh Kartik me hai. Il a vécu le personnage – har chhote-chhote moment se leke a offert des scènes tak. Mujhe nahin lagta aur koi bhi acteur Sattu joue kar sakta tha, jaise Kartik ne kiya hai. Il mérite tout l’amour, l’appréciation et les applaudissements qu’il reçoit.

La représentation de Kartik du héros romantique new age est adorée de tous. Son personnage, Sattu, agit comme le soutien de sa femme qui est encouragée par lui à être le héros de sa propre histoire et à se battre pour elle-même. Sattu aide à établir de nouvelles normes pour les hommes alors que les femmes sur Internet s’extasient sur leurs hommes pour être comme Sattu.

Incontestablement, « Satyaprem Ki Katha » grandit de jour en jour et avec un bouche à oreille positif, une croissance plus élevée pour le film est attendue. Kartik a livré une performance admirable et il montre à la fois son développement en tant qu’acteur et ses capacités à dialoguer avec les téléspectateurs à un niveau plus profond.