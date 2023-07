SatyaPrem Ki Katha jour 1 box-office collection: Kartik Aaryan-Kiara Advani vedette ne parvient pas à dépasser Bhool Bhulaiyaa 2 numéros

Kiara Advani et Kartik AaryanLe film est sorti en salles hier. Il y a eu un énorme buzz autour du film étant donné que les fans adorent la chimie à l’écran de Kiara Advani et Kartik Aaryan. Les chansons et la bande-annonce ont contribué à ajouter au buzz autour Satya Prem Ki Katha. Les réalisateurs ont décidé de sortir le film un jeudi étant donné qu’il s’agissait d’un jour férié à l’occasion de l’Aïd au lieu d’opter pour la traditionnelle sortie du vendredi. L’astuce a-t-elle fonctionné pour générer une énorme collection au box-office? Découvrons-le!

Kiara Advani-Kartik Aaryan’s SatyaPrem Ki Katha Box Office collection jour 1

Selon les premières estimations, le film de Kiara Advani et Kartik Aaryan a réussi à obtenir une activité moyenne le jour de l’ouverture. Tel que rapporté par Zoom Entertainment, le film a rapporté environ Rs 9 à 10 crore au box-office le premier jour. Les chiffres sont inférieurs à ceux de Bhool Bhulaiyaa 2. La suite de Bhool Bhulaiyaa a frappé environ Rs 14,11 crore au box-office le jour de son ouverture. Les chiffres partagés de SatyaPrem Ki Katha sont des premières estimations et le chiffre réel n’est pas encore arrivé. Mais il semble que le couple de Kiara Advani et Kartik Aaryan ait une fois de plus travaillé pour apporter des pas décents dans les théâtres. Cependant, il faut noter qu’il s’agissait d’une sortie de vacances et que le vrai test reste à aujourd’hui, c’est-à-dire vendredi. SatyaPrem Ki Katha parviendra-t-il également à obtenir des chiffres décents aujourd’hui ? Attendons et regardons.

Kartik Aaryan et Kiara Advani font partie des deux meilleures stars qui ont connu un grand succès au box-office. Même si Shehzada de Kartik Aaryan a échoué au box-office, ses fans attendaient désespérément avec impatience SatyaPrem Ki Katha. Kiara Advani, quant à elle, livre des succès consécutifs au box-office. Depuis Kabir Singh, l’actrice n’a pas livré un seul flop. Bhool Bhulaiyaa 2, Shershaah, JuggJuggJeeyo ont réussi à devenir de bonnes réussites. Et maintenant, c’est SatyaPrem Ki Katha. Voyons si le film ajoute à sa liste ou non.

BollywoodLife a attribué trois étoiles et demie à SatyaPrem Ki Katha. Ce n’est pas une histoire d’amour habituelle et sa fin surprise vous laissera secoué. Lire l’avis complet ici.