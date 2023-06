Satyaprem Ki Katha : Arijit Singh est appelé pour avoir recréé Pasoori Nu pour la vedette de Kartik Aaryan-Kiara Advani ; les fans viennent à sa défense [View Tweets]

Kartik Aaryan et Kiara Advani se retrouvent après Bhool Bhulaiyya 2 qui est avec Satyaprem Ki Katha. Environ quatre chansons du film sont sorties, à savoir Naseeb Se, Aaj Ke Baad, Sujju Patakha et Sun Sajni. Et maintenant, demain, une autre chanson va sortir qui est Pasoori Nu. C’est un remake de Ali Séthi et Shae Gill chanté Pasoori qui vient du studio Coke. La chanson a été un énorme succès. Et lorsque les informations sur le remake ont fait surface, les fans du Pakistan et même d’Inde étaient furieux.

Les créateurs de Satyaprem Ki Katha publient un teaser de Pasoori Nu

Il y a quelques heures à peine, les créateurs de Kartik Aaryan et de la vedette de Kiara Advani, Satyaprem Ki Katha, ont publié un teaser de Pasoori Nu. La vidéo teaser de Pasoori Nu présente Kartik chantant la chanson tandis qu’Arijit Singh a chanté la voix. Kiara Advani est très jolie lorsqu’elle apparaît dans la chanson. Kiara et Kartik sont vus en blanc. Ils sont très beaux dans la vidéo. Outre Arijit, on dit que Tulsi Kumar a également prêté sa voix à la chanson. Le teaser devient viral sur les actualités du divertissement.

Regardez la vidéo du teaser de la chanson Pasoori Nu ici :

Arijit Singh est critiqué; les fans viennent à sa défense

Alors que T’Series reçoit beaucoup de critiques pour avoir refait Pasoori, Arijit Singh reçoit également beaucoup de critiques. Certains de ses fans pensent qu’Arijit aurait dû refuser de chanter la piste récréative. Pourtant, les fans du chanteur ont pris sa défense. Ils ont parlé du nombre de remakes et du nombre de chansons originales que le chanteur a chantées et estiment qu’il ne devrait pas être ciblé pour la même chose. Certains ont également déclaré que seul Arijit Singh pouvait rendre justice au remake de Pasoori. Découvrez les tweets ici :

Arijit ne chante que 10 à 15 chansons cette année sur plus de 200 chansons de Bollywood Si vous pensez toujours qu’il est surutilisé, cela signifie que vous ne faites que l’écouter. Vir t F n (@AllAboutKohli07) 25 juin 2023

Yaar Arijit da ko yeh chanson nhi Gaana chahiye tha Kuch log toh ab troll Karna start Kar denge Ayaan Muhtasim AH (@ayaan_muhtasim) 25 juin 2023

Poochne ki baat vous hai ki Arijit ko kaunsa prêt chukana hai jo vous gaane maan bhi gaya? https://t.co/W2Pq0EzHYS Tatsat Pandey (@TatsatPandey9) 25 juin 2023

Sir Ek Sawal Kya Jawab Mai Arijit Singh ka Koi Song hai…#AskSRK @iamsrk Haider Yousufzaï | (@Haider_Yzi) 25 juin 2023

Pourtant, il obtiendra le battage médiatique parce que son Arijit Singh. ?? (@ravalsSohneya) 25 juin 2023

Woh 2-4 jo Arijit ke barey mein yeh propagation de la négativité karte hai wohi sab milkar yeh sab karte rehte hai. Aur koi kam toh hote nhi honge shayad ? Anonyme ? (@__Anonymous__) 25 juin 2023

Basse 5 secondes ka sunn ke salut logo ne déteste chalu kar diya. Arijit sonnera toujours mieux qu’Ali Sethi ? https://t.co/8g3W0QfWUR ?? (@Ojasisme) 25 juin 2023

Ye arijit Singh ka sur dose ho raha bc chaque film moi même son karta hez devient répétitif Kesariya bhi avg hi tha bus catchy tune ne bacha liya. Les amateurs de musique de Bollywood privilégient le contenu moyen par rapport à la classe. https://t.co/e5iRv23qTI Sumya ? (@Malhar_Wari) 25 juin 2023

wtf arijit singh ruiné pasoori Amine. (@_amina_anas) 25 juin 2023

Très décevant qu’Arijit ait accepté cela. C’est un artiste qui est en mesure de mettre le pied sur Tseries. Anu (@HiThisIsAnu) 25 juin 2023

Kuch remakes bhi ache hote upar se Arijit ki awaj me to Aryan Singh Rajput (@Aryan_Tweets_78) 25 juin 2023

Kuch remakes bhi ache hote upar se Arijit ki awaj me to Aryan Singh Rajput (@Aryan_Tweets_78) 25 juin 2023

On veut Arijit Singh dans toutes les chansons love you tseries Arjitian (@arjitian) 25 juin 2023

Même si c’est du chant arijit, je ne veux pas que pasoori finisse comme ça. https://t.co/yfZfwX6jms Yazh (@fine_appledaisy) 25 juin 2023

J’ai mal aux oreilles !! L’interprétation de Bollywood de #Passori ne parvient pas à capturer la magie de l’original. Pourquoi, oh pourquoi, Arijit ? https://t.co/eCStyLvoGb Raheel Rao (@RaheelARao) 25 juin 2023

Akhir kaar rochak Kohli ko sharam ai ARIJIT SINGH sth Collab krliya geo ARIJITIANS LE POUVOIR EST AU NIVEAU ? pic.twitter.com/fY1N1sZEkS Arjitian (@arjitian) 25 juin 2023

Arijit Singh est le meilleur ? Arjitian (@arjitian) 25 juin 2023

Mais mais Arijit sonne pareil ?. Comment quelqu’un peut-il le détester/le troller en ignorant des chansons comme Laal Ishq, Ayat, Phir Le Aaya, Jaan Nisaar, Qafirana, Bandeya, Binte Dil, Uska Hi banna, ADHM, Milne Hai Mujhse, Subah Subah… . Chanteur le plus polyvalent actuellement. Je t’aime mec @Atmojoarjalojo https://t.co/1fbP5exhzu SONU (@AkkiSonu_) 25 juin 2023

idk arijit singh peut probablement rendre justice à la chanson Chanceux (@ayanokouji_22) 25 juin 2023

Ça me rend triste parce que je baise avec Arijit Singh mais c’est dommage. BM (@SBMS2k00) 25 juin 2023

arijit singh izzat abroo bhi koi cheez hai baaqiyon ki nahin rahi se tourner vers mehfooz rakhte https://t.co/56Dwj0aUiw akbar hassan (@khatmal23) 25 juin 2023

J’ai déjà commencé à détester Arijit ? S (@TutaHuaSazHuMai) 25 juin 2023

Et ils pensaient qu’utiliser Arijit les sauverait lmao. Rikken. (@PatelRikken) 25 juin 2023

Parlant de Pasoori, Arijit Singh a chanté Pasoori lors de son concert à Mumbai. Les fans de l’époque avaient adoré son interprétation de Pasoori pendant le concert. Arijit Singh est un grand chanteur et ses concerts sont très appréciés des fans. Cependant, cette fois-ci, malgré le fait d’avoir chanté auparavant, le contrecoup est immense. Satyaprem Ki Katha sort le 29 juin 2023. La chanson complète de Pasoori Nu sort demain.