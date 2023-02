Satyadeep Misra sur son mariage “intime” avec Masaba Gupta, révèle si le divorce d’Aditi Rao Hydari l’a rendu “cynique”

Satyadeep Misra et Masaba Gupta se sont mariés lors d’une cérémonie privée le 27 janvier. Les deux acteurs se sont rencontrés sur les plateaux de tournage de la première saison de la série dramatique biographique Netflix Masaba Masaba, basée sur la vie du créateur de mode populaire. . Ce qui est étrange, c’est que Satyadeep a joué l’ex-mari de Masaba dans la série.

Leur cérémonie de mariage était extrêmement privée car seuls les membres de leur famille y assistaient, dont le père de Masaba, Vivian Richards, le beau-père Vivek Mehra, la mère Neena Gupta et la mère de Satyadeep, Nalini Misra Tyabji, et la sœur Chinmaya Misra. Dans une récente interview, Satyadeep a déclaré que leur mariage était “intime” et non “secret”.

S’adressant à indianexpress.com, Misra a déclaré: “Nous voulions le faire de manière intime. Nous sommes allés signer le 27e matin et avons organisé une petite fête. Il n’y avait rien de secret à ce sujet. Nous avons toujours été très ouverts sur la relation quand ça a commencé. Je pense aussi fortement que le secret affectera en quelque sorte votre relation. Vous devez le posséder et être ouvert à ce sujet. C’est juste que les photos sont venues comme ça et tout le monde était comme ‘oh wow'”.





Pour Satyadeep et Masaba, il s’agit de leur deuxième mariage car le premier était auparavant marié à l’actrice Aditi Rao Hydari et ce dernier a officiellement divorcé du producteur Madhu Mantena en 2019, avec qui elle s’était mariée en 2015.

Lorsqu’on a demandé à Misra si sa relation passée avec Aditi l’avait rendu « cynique » à l’idée de donner une autre chance à l’amour, il a dit au portail : « Vous craignez toujours de tomber amoureux à un point tel que cela pourrait vous blesser. Et c’est vrai pour tous. l”un de nous. Je pense que plus tu es courageux avec l”amour, plus il te rend. Beaucoup l”ont dit dans le passé aussi. Oui, ceux qui ont traversé des ruptures n”y croiraient pas au départ mais je pense que c”est le Il faut venir d’un endroit où l’on donne pour le récupérer. Et cela s’applique à tout dans la vie.

Pour les non-initiés, Satyadeep Misra a travaillé comme avocat avant de déménager à Mumbai pour commencer sa carrière d’acteur. Il est apparu dans des rôles clés dans des films tels que Bombay Velvet, No One Killed Jessica, Phobia et Vikram Vedha. Outre Masaba Masaba, Satyadeep a également été vu dans d’autres émissions Web telles que Illegal, Tanaav et Naxalbari.

