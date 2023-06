Satya Prem Ki Katha : Kartik Aaryan révèle pourquoi son film fera claquer le public

Avec son charme contagieux et ses performances relatables, Young Superstar Kartik Aaryan s’est taillé une place dans le cœur des fans de Bollywood. Après avoir captivé le public avec ses rôles attachants dans des films comme ‘Luka Chuppi’, ‘Sonu Ki Titu Ke Sweety‘, ‘Pyaar Ka Punchnama‘ franchise puis montrer sa polyvalence et ses prouesses en tant qu’interprète avec ‘Bhool Bhulaiyaa 2‘ ‘Freddie‘ et ‘Dhamaka‘ le talentueux acteur est prêt à hypnotiser à nouveau le public dans son prochain film, ‘Satya Prem Ki Katha‘ Kartikconnu pour son personnage de garçon d’à côté, croit que l’amour pour les films romantiques est toujours vivant et vise à offrir quelque chose d’authentique et de relatable avec sa dernière entreprise.

L’amour et l’engouement pour les films romantiques sont toujours vivants

Dans une interview avec un grand magazine, Kartik Aaryan a déclaré : « Je pense que l’amour et l’engouement pour les films romantiques sont toujours vivants. Bollywood a toujours été connu pour ses films romantiques emblématiques, mais je suppose qu’ils sont plus délicats que même la comédie. Aujourd’hui, le la définition de l »amour a changé, même si l »émotion reste la même. Quand je choisis un film romantique, je m »assure qu »il a quelque chose de réel avec lequel le public peut se connecter, pour qu »il raconte ses relations avec. Luka Chuppi me voyait comme un amoureux garçon aux prises avec une relation en direct et plus tard rester avec sa petite amie et sa famille. Avec Satya Prem Ki Katha, aussi, la tentative est de faire quelque chose de nouveau mais de garder la romance en vie. J »espère que le public aime cette magie, et Sattu et L’histoire d’amour de Katha touche tout le monde. »

« Satya Prem Ki Katha » tourne autour de la vie de deux individus extraordinaires, Sattu et Katha, qui se croisent de manière inattendue. Leur voyage se déroule, dépeignant les belles nuances de l’amour, de la passion et de la découverte de soi dans le monde moderne. Alors que Kartik plonge dans le genre, il s’assure que les films qu’il choisit offrent quelque chose de réel et de relatable pour que les téléspectateurs se connectent et réfléchissent à leurs propres relations.

Outre la sortie de Satyaprem Ki Katha à la fin de ce mois, l’acteur sera également vu dans Aashiqui 3 et sans titre de Kabir Khan ensuite.