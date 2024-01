Satya Nadella dit que les contrefaçons explicites de Taylor Swift AI sont « alarmantes et terribles »

Je dirais deux choses : premièrement, je reviens encore une fois à ce que je pense être notre responsabilité, à savoir toutes les barrières de sécurité que nous devons placer autour de la technologie afin qu’un contenu plus sûr soit produit. Et il y a beaucoup à faire et beaucoup de choses sont faites dans ce domaine. Mais il s’agit d’une convergence mondiale, sociétale — vous savez, je dirai, de convergence sur certaines normes. Et nous pouvons le faire – surtout lorsque vous disposez de plates-formes juridiques, d’application de la loi et technologiques qui peuvent s’unir – je pense que nous pouvons gouverner bien plus que nous ne le pensons – ce pour quoi nous nous accordons le mérite.