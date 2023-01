Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty subissent une défaite en demi-finale du double messieurs

La paire de stars indiennes Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a subi une défaite déchirante face aux Chinois Liang Wei Keng et Wang Chang, lors de la demi-finale du double masculin du tournoi de badminton de l’Open de Malaisie samedi. Dans ce concours passionnant, la paire chinoise est sortie victorieuse 21-16, 11-21 et 21-15.

La paire indienne a lancé un défi difficile à Liang et Wang lors du premier match, mais ce dernier a rebondi dans les derniers instants pour l’emporter 21-16.

Rankireddy et Shetty n’ont pas perdu espoir et ont rebondi avec force dans le deuxième match et ont complètement surclassé le duo chinois 21-11. Ils n’ont donné aucune chance à Lian et Wang de tirer grand profit du deuxième match.

Le troisième et décisif match a commencé sur une note très compétitive où les deux ont essayé de prouver leur suprématie l’un sur l’autre. Il a été témoin d’un rallye à couper le souffle avec 29 tirs pour saisir le deuxième point pour les deux équipes que la paire indienne a finalement remporté. Les deux paires ont produit une action passionnante dans le dernier match, car le score était au coude à coude pendant presque la majorité de celui-ci.

Cependant, dans la seconde moitié du troisième match, la paire chinoise a apporté un peu plus d’intensité à son jeu, ce qui était un peu trop difficile à gérer pour Satwik et Chirag puisqu’ils l’ont emporté 21-15 pour s’assurer une place en finale.

Plus tôt, Satwik et Chirag ont joué à fond pour battre les champions de la finale du BWF World Tour Liu Yu Chen et Ou Xuan Yi dans les quatre derniers.

La paire indienne, septième tête de série, a peiné pour prendre le dessus sur le duo chinois 17-21, 22-20, 21-9 en quart de finale du double masculin.

Satwik et Chirag ont connu une année dernière mémorable lorsqu’ils ont remporté deux titres du World Tour, dont l’India Open Super 500 et l’Open de France Super 750. En plus de cela, ils ont remporté la médaille d’or du CWG et ont joué un rôle essentiel en guidant l’Inde vers le titre de Thomas Cup. et a remporté le bronze aux Championnats du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici