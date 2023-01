Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty se retirent de l’événement Super 500 de Bangkok

Le champion des Jeux du Commonwealth Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty manqueront le tournoi de badminton Thailand Open Super 300 après que le premier n’ait pas complètement récupéré de sa blessure à la hanche subie récemment.

Satwik avait subi la blessure lors du tournoi India Open Super 750 plus tôt dans le mois et avait été contraint de se retirer à mi-chemin du tournoi à New Delhi.

“Il n’a pas encore guéri, donc je ne jouerai pas avec la Thaïlande”, a déclaré Chirag, la moitié de la paire numéro six mondiale, à PTI.

“Nous visons principalement le championnat d’Angleterre maintenant”, a-t-il ajouté.

Le duo indien, tête de série, qui a atteint les demi-finales de l’Open de Malaisie, devait affronter Su Ching Heng et Ye Hong Wei du Taipei chinois au premier tour.

Monde non. 34 Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala mèneront désormais le défi indien en double masculin.

« Nous devons nous habituer plus rapidement au niveau auquel nous jouons. En super 100 et 300, nous jouons à un bon niveau mais nous devons monter de niveau dans les plus gros tournois. Entrer dans le top 20 cette année est un objectif à court terme pour nous », a déclaré Krishna.

“Notre attaque fonctionne vraiment mais nous manquons d’une ou deux compétences, nous ne sommes pas cohérents et c’est là-dessus que nous devons travailler.” Ishaan Bhatnagar et Sai Pratheek K sont également dans la mêlée alors qu’ils ouvrent contre Jeppe Bay et la huitième tête de série Lasse Molhede.

L’Inde comptera une multitude de joueurs, menés par l’olympien de Tokyo B Sai Praneeth, qui concourront en simple messieurs.

Alors que l’ancien champion de l’Open de Singapour Praneeth, qui a chuté au n ° 1 mondial. 51, devra faire face à une tâche difficile contre la deuxième tête de série Lu Guang Zu de Chine, tandis que Sameer Verma, qui est également sur une piste de retour après s’être remis d’une blessure, rencontre un autre Chinois dans la sixième tête de série Li Shi Feng.

Priyanshu Rajawat, qui avait atteint le tableau principal de l’Indonésie Masters la semaine dernière, affrontera le Coréen Heo Kwang Hee, Kiran George, champion de l’Open d’Odisha, affrontera Chia Hao Lee du Taipei chinois et Mithun Manjunath, finaliste du Masters d’Orléans, croisera le fer avec cinquième tête de série japonaise Kenta Nishimoto.

En simple dames, Saina Nehwal affrontera la Danoise Mia Blichfeldt, qu’elle avait battue à l’Open d’Inde, tandis que Malvika Bansod affrontera à nouveau la tête de série et ancienne championne du monde Ratchanok Inthanon et Anupama Upadhyaya et Ashmita Chaliha s’affronteront dans un ouvreur entièrement indien.

Les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Treesa Jolly et Gayatri Gopichand affronteront les Japonaises Rena Miyaura et Ayako Sakuramoto, tandis que le nouveau double féminin composé de Shruti Mishra et N Sikki Reddy rencontrera les têtes de série Jongkolphan Kititharakul et Rawinda Prajongjai de Thaïlande.

Tanisha Crasto et Ashwini Ponnappa affronteront les Chinois Tan Ning et Xia Yu Ting.

En double mixte, B Sumeeth Reddy et Ashwini Ponnappa, Rohan Kapoor et Sikki, et la huitième tête de série Ishaan Bhatnagar et Tanisha sont également dans la mêlée.

