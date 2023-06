Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty remportent le titre Open d’Indonésie 2023, premier titre Super 1000 pour le duo indien

Le duo médaillé d’or du Commonwealth composé de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a remporté le titre de l’Open d’Indonésie 2023, battant les Malaisiens Aaron Chia et Wooi Yik Soh lors de la finale à Jakarta le dimanche 18 juin.

La paire indienne, classée 6e au classement BWF, a vaincu ses adversaires en deux sets en s’imposant 21-17, 21-18. Satwik et Chirag ont plus tôt surpris la paire de têtes de série Fajar Alfian et Muhammad Rian Ardianto dans des matchs consécutifs pour atteindre la demi-finale, où ils ont enregistré une victoire de retour en 67 minutes en évinçant le duo sud-coréen de MH Kang et SJ Seo.

Plus à venir..