Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty espèrent revenir avec une médaille d’or de Tokyo

Extatique après avoir remporté une première médaille aux Championnats du monde, l’Indien Satwiksairaj Rankireddy a déclaré vendredi que la saison avait été un “rêve” pour lui et son partenaire de double Chirag Shetty et que les deux chercheraient à terminer le tournoi sur une “grande” note à Tokyo.

La paire numéro 7 mondiale a été tout simplement sensationnelle cette année, remportant un titre super 500 India Open en janvier avant de façonner la victoire épique de l’Inde à la Thomas Cup, puis de remporter une première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth plus tôt ce mois-ci.

“Cela a été un rêve pour nous, à commencer par l’Open de l’Inde, la Coupe Thomas, puis la médaille d’or des Jeux du Commonwealth. Au moment où je parle, je me sens si heureux et excité », a déclaré Satwik après avoir assuré à la paire d’au moins une médaille de bronze ici.

Satwik et Chirag sont devenus vendredi la première paire indienne à remporter une médaille dans la compétition de double masculin aux Championnats du monde après avoir étourdi les favoris locaux et champions en titre Takuro Hoki et Yugo Kobayashi 24-22, 15-21, 21-14 en quarts de finale. .

“C’est une grande victoire pour nous. Nous ne les avons pas joués depuis longtemps. Ils sont les champions du monde actuels et nous voulions vraiment jouer contre eux, mais nous sommes toujours confrontés aux têtes de série Kevin (Sukamuljo) et (Marcus) Gideon dans les tournois », a déclaré Satwik.

“Nous étions excités car nous voulions voir notre niveau contre eux et je suis très content de la façon dont nous avons joué. Nous avons pris une revanche sur notre ancien entraîneur, Tan Kim Her, donc j’en suis heureux », a-t-il ajouté.

Tan Kim Her, de Malaisie, a joué un rôle déterminant dans la formation de la paire indienne lors de son passage en tant qu’entraîneur de double de l’Inde. Il est actuellement entraîneur de l’équipe japonaise de double. La combinaison indienne affrontera Aaron Chia, sixième tête de série, et Soh Wooi Yik en demi-finale. Satwik et Chirag avaient perdu contre le duo malais lors de la finale de l’épreuve par équipes mixtes au CWG à Birmingham.

“Ici, nous voulons le terminer sur une grande note, pas seulement terminer en demi-finale mais aller plus loin. Demain, ce sera un match revanche », a déclaré Satwik.

Interrogé sur le classement des médailles parmi leurs réalisations, Chirag a déclaré: «Nous n’avons pas terminé le tournoi et nous voulons aller jusqu’au bout, mais la Coupe Thomas est au sommet. Si nous la gagnons ici, ce sera à égalité avec la Coupe Thomas.

Parlant du match de quart de finale, Satwik a déclaré : “Dans le premier match, nous avons pris une avance mais ils ont retrouvé le rythme et après cela, ce n’était qu’un point chacun. Au fond de nous, nous étions calmes.

“J’ai vu que Chirag était calme et je lui disais ‘cri cri’ mais j’ai senti que nous étions sous contrôle, il sait que nous allons gagner, donc pas besoin de paniquer et de le laisser tout contrôler.”

Chirag a déclaré qu’ils avaient été récompensés pour avoir été plus proactifs dans le match.

« Nous avons beaucoup mieux contrôlé le volant lors du troisième match. Dans le deuxième match, nous savions que nous étions du bon côté mais nous étions un peu complaisants. Mais dans le premier match, nous avons été proactifs dans notre approche, alors nous avons commencé de cette façon dans le troisième match, en prenant la navette aussi haut que possible et en la maintenant vers le bas, au lieu d’entrer dans ces situations de conduite avec eux.

Découragé après avoir perdu en quart de finale du simple masculin, HS Prannoy a déclaré qu’il devait être un cran meilleur pour remporter de gros titres.

“C’est un bon tournoi mais j’aurais adoré être sur le podium. Mais certains jours, il faut travailler plus dur. J’ai été décent ces derniers mois avec peu de quarts de finale et de demi-finales. Mais si je dois gagner des tournois, je dois être un cran meilleur que ce que je suis en ce moment », a-t-il déclaré.

Prannoy avait porté le premier coup en remportant le match d’ouverture, mais il a raté l’occasion alors que le Chinois Zhao Jun Peng, non classé, a remporté les victoires 19-21, 21-6, 21-18 dans un match passionnant.

«Je suppose que le troisième début de match a été crucial. Dans le premier 11, je devais avoir une bonne avance mais c’est devenu un moyen de fermer pour lui de jouer librement du meilleur côté. J’aurais pu mieux jouer dès le départ. Il a commencé à mieux jouer à partir du deuxième match et du troisième match, il s’est déplacé rapidement et a mis le volant haut.

