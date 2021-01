Vendredi, Satwik et Ashwini ont dépassé le n ° mondial. 6 paires de Peng Soon Chan et Liu Ying Goh de Malaisie 18-21 24-22 22-20 après avoir travaillé dur pendant une heure et 15 minutes.

Satwik et Chirag ont vu une autre paire malaisienne d’Ong Yew Sin et Teo Ee Yi 21-18 24-22 en 37 minutes.

Satwiksairaj Rankireddy, Ashwini Ponnappa et Chirag Shetty (Photo BWF)

«Nous jouons ensemble depuis longtemps. Quelle que soit la durée de notre éloignement, la combinaison est toujours établie », a déclaré Shetty. «Il faudra du temps pour revenir à notre état habituel, mais un mois de pratique a été assez bon pour nous. Nous nous étions bien préparés individuellement », a déclaré Chirag à BWF.

«Pendant un mois, alors que je me remettais du COVID, j’étais tout seul dans une pièce à la maison. Puis, tout au long du mois d’octobre, je me suis entraîné hors du terrain. J’ai commencé la formation sur le court seulement en novembre quand il est venu à Hyderabad. C’était difficile au début », a déclaré Chirag.

« Nous les avons joués trois fois. Nous avons gagné deux fois et perdu une fois. Nous étions confiants. Nous savions que notre principale force serait notre attaque. Ils étaient sous pression. Nous avons continué à nous battre. Nous avons eu nos chances et nous n’avons jamais raté », Satwik m’a dit.

Plus tôt vendredi, le défi en simple indien a pris fin lorsque Sameer Verma a été éliminé de l’Open de Thaïlande en quarts de finale, perdant 13-21, 21-19, 22-20 face au troisième favori Anders Antonsen du Danemark. PV Sindhu avait l’air d’une pâle ombre de la joueuse qui avait remporté la médaille d’or aux championnats du monde en 2019, car elle avait commis trop d’erreurs non forcées pour descendre 13-21 9-21 contre le favori local Ratchanok Inthanon.