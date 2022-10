Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty décrochent le titre en double messieurs

Le duo indien vedette de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a remporté le plus gros titre de sa carrière, remportant la couronne du Super 750 de Roland-Garros avec une décimation consécutive de Lu Ching Yao et Yang Po Han du Taipei chinois lors de la finale du double masculin dimanche.

La paire numéro 8 mondiale, qui avait terminé deuxième de l’édition 2019, a poursuivi sa formidable attaque pour déjouer Lu et Yang, classés 25e, 21-13 21-19 dans l’affrontement au sommet qui a duré 48 minutes.

La paire indienne a ainsi poursuivi sa course de rêve cette année, qui les a vus remporter le titre de super 500 Indian Open, l’or aux Jeux du Commonwealth, la couronne de la Coupe Thomas et une médaille de bronze sans précédent aux Championnats du monde en août.

