Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty atteignent le Final Four ; HS Prannoy évincé en quarts

Les médaillés d’or des Jeux du Commonwealth Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont joué de tout leur cœur pour battre les champions de la finale du BWF World Tour Liu Yu Chen et Ou Xuan Yi en trois matchs pour participer aux demi-finales du tournoi de badminton Malaysia Open Super 750 vendredi.

La paire indienne, septième tête de série, a peiné pour prendre le dessus sur le duo chinois 17-21, 22-20, 21-9 en quart de finale du double masculin.

Ils affronteront une autre paire chinoise, Liang Wei Keng et Wang Chang, dans les quatre derniers tours.

A LIRE AUSSI| Coupe du monde FIH 2023 : l’Inde entame la poursuite du titre avec une victoire 2-0 contre l’Espagne

Plus tôt, l’Indien HS Prannoy s’est battu contre le Japonais Kodai Naraoka, numéro 7 mondial, lors de trois matchs exténuants en quart de finale du simple messieurs.

Le joueur de 30 ans du Kerala s’est essoufflé lors du concours de 84 minutes, perdant 16-21, 21-19, 10-21 contre Naraoka, 21 ans, qui semblait plus rapide et plus en forme, malgré deux longs matchs. matchs des tours précédents.

C’était la troisième victoire de Naraoka sur l’Indien en autant de rencontres. Il avait battu Prannoy en trois matchs à l’Open de Singapour et à la finale du World Tour l’année dernière.

Prannoy a joué quelques gagnants nets et a montré une touche délicate au filet pour se remettre de l’inversion du match d’ouverture, mais son jeune rival a réussi à garder les choses sous contrôle dans le décideur alors que l’Indien succombait à un tas d’erreurs directes.

Naraoka, qui est entré dans le match après avoir éliminé la deuxième tête de série des favoris locaux Lee Zii Jia en 73 minutes et Ng Tze Yong en 72 minutes, a montré une récupération exceptionnelle en récupérant tout ce qui lui était lancé, obligeant Prannoy à travailler très dur pour ses points.

Le match d’ouverture était égal à 7-7 alors que les deux ont fait preuve d’une récupération à couper le souffle dans les rallyes énergivores. Naraoka a pris une avance de deux points à la pause et a réussi à maintenir la pression pour mériter le droit de se vanter.

Dans le deuxième match, Prannoy a tenté d’engager son adversaire dans de longs échanges, en utilisant des lancers et des effacements et a cherché à terminer avec des smashs. Cela a fonctionné pendant un bref moment alors qu’il menait 13-9 mais Naraoka a égalisé avec quatre points consécutifs après que l’Indien ait commis quelques erreurs.

Prannoy a essayé de garder les échanges serrés et plats à travers le filet, mais Naraoka a de nouveau égalisé à 16-16 avant de prendre la tête avec un net kill. Un retour net faible a annulé un smash imposant de Prannoy alors que le statu quo était maintenu à 18-18.

Cependant, un retour précis et un smash croisé en un rien de temps ont donné deux points de jeu à l’Indien. Prannoy a envoyé un large avant qu’un autre superbe rallye ne se termine avec les Japonais envoyant la navette alors que le match entrait dans la décision.

Prannoy a eu un problème de pied au début du troisième match, qui a commencé sur un pied d’égalité avant que Naraoka ne produise deux tirs sensationnels au filet pour remporter un échange serré et prendre une mince avance de 5-3.

Les Japonais ont ensuite dominé les rallyes avec une variété de coups, tandis que Prannoy a commis une erreur avec sa ligne pour prendre cinq points de retard à l’intervalle.

Au fur et à mesure que le match avançait, la précision de Prannoy a souffert car il a raté les lignes sur les deux flancs, permettant à Naraoka de prendre une avance de 14-6. Le Japonais était plus patient dans les échanges et sautait sur la moindre opportunité pour continuer d’avancer.

À 7-17, l’Indien a déclenché un smash direct pour briser la série de points, mais une série d’erreurs d’un Prannoy à l’air fatigué a donné la victoire à son adversaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)