Satwiksairaj Rankireddy enregistre un smash à 565 km/h pour remporter le record du monde Guinness du coup le plus rapide au badminton

Le navetteur de Star India, Satwiksairaj Rankireddy, a établi le record du monde Guinness du coup le plus rapide par un joueur de badminton masculin, enregistrant une vitesse époustouflante de 565 km/h avec son smash.

Satwik, qui avec son partenaire Chirag Shetty a récemment remporté l’Open d’Indonésie Super 1000, a ainsi battu un record de dix ans établi en mai 2013 par le Malaisien Tan Boon Heong, qui avait produit une vitesse de 493 km/h (306,34 mph) avec son briser.

Le smash de Satwik était plus rapide que la vitesse de pointe de 372,6 km/h atteinte par une voiture de Formule 1.

La Malaisienne Tan Pearly a établi le record du monde Guinness des coups les plus rapides au badminton féminin avec une vitesse remarquable de 438 km/h (environ 272 mph).

« Yonex est fier d’annoncer que les athlètes de badminton Yonex, Satwiksairaj Rankireddy (IND) et Tan Pearly (MAS), ont établi un nouveau titre de record du monde Guinness pour les succès masculins et féminins les plus rapides en badminton », a déclaré la société japonaise de fabrication d’équipements sportifs dans un communiqué. .

« Depuis que le précédent record du monde Guinness pour le coup le plus rapide au badminton a été enregistré en mai 2013, cela signifie que Rankireddy a battu le record pour la première fois en plus d’une décennie. » Les tentatives de record du monde ont été réalisées le 14 avril 2023 et ont été vérifiées par des juges officiels des records du monde Guinness sur la base des résultats de mesure de la vitesse de ce jour-là.

Le smash de Satwik a été réalisé dans un environnement contrôlé au gymnase de l’usine Yonex à Soka, Saitama, au Japon.

