Satwiksairaj Rankireddy- Chirag Shetty Seal Finale double messieurs

Les Indiens Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy ont fait irruption dans la finale du double masculin du tournoi de badminton Roland-Garros 2022 après avoir battu les Sud-Coréens Choi Sol Gyu et Kim Won Ho 21-18, 21-14 en demi-finale samedi.

Chirag et Satwiksairaj, les septièmes têtes de série, affronteront soit Lu Ching Yao et Yang Po Han du Taipei chinois, soit le duo anglais Ben Lane et Sean Vendy dans ce qui sera leur deuxième finale BWF Super 750 en équipe.

Le premier est d’ailleurs survenu à Roland-Garros 2019, où le duo indien a perdu le titre décisif face aux as indonésiens Marcus Fernaldi Gideon et Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Poursuivant leur deuxième tournée mondiale BWF de l’année après le triomphe du Super 500 India Open plus tôt cette année, la paire indienne a été les premiers agresseurs et a cherché à tester les côtelettes défensives de l’équipe sud-coréenne dès le départ.

L’intention d’attaque a porté ses fruits car Chirag et Satwiksairaj ont gardé le nez en tête tout au long du match et ont pris la tête du concours.

Choi Sol Gyu et Kim Won Ho, qui ont récemment participé à la finale du tournoi Indonesia Open Super 1000, ont tenté d’engager le duo indien, actuellement numéro 8 mondial au classement mondial de badminton en double masculin, pour des rallyes plus longs lors du deuxième match de une tentative de perturber leur élan.

Mais avec Chirag dominant brillamment le filet et la zone avant, le duo sud-coréen a trouvé très peu de joie et les Indiens ont bouclé le match en 45 minutes.

