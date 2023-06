Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty se hissent au numéro 3 en carrière au classement mondial après le triomphe de l’Open d’Indonésie

La meilleure paire indienne de badminton en double, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, a réalisé un autre exploit historique en devenant les navetteurs indiens les mieux classés dans la catégorie double de l’histoire du sport. Chirag et Satwik ont ​​​​récemment remporté l’Open d’Indonésie à Jakarta et ont ensuite gagné trois places pour se hisser à la troisième place du dernier classement BWF publié mardi.

Actuellement classé numéro 3, le duo a gravé son nom dans les livres d’histoire en devenant le premier navetteur indien à remporter un événement Super 1000 après avoir battu les champions du monde Aaron Chia et Soh Wooi Yik en deux sets.

Les médaillés d’or des Jeux du Commonwealth, également connus sous leur nom abrégé « Sat-Chi », ont remporté l’Open d’Indonésie dimanche, battant leurs adversaires malaisiens 21-17, 21-18 à Jakarta.

Satwik et Chirag ont connu un énorme succès en 2023, ils ont deux titres l’Open de Suisse puis l’Open d’Indonésie ainsi qu’une médaille d’or aux Championnats d’Asie de badminton.

Outre le duo susmentionné, la star du simple masculin Kidambi Srikanth a également gagné trois places dans le dernier classement publié et il occupe actuellement la 19e place dans le top 20. Srikanth n’est qu’une place derrière son compatriote indien Lakshya Sen qui a également sauté deux places pour atteindre la 18e place.

HS Prannoy reste le joueur indien le mieux classé en simple masculin, il est actuellement classé 9e, ayant atteint les demi-finales de l’Open d’Indonésie.

Prannoy a perdu en demi-finale face au numéro 1 mondial, Viktor Axelsen, qui a poursuivi son règne au sommet. Ailleurs, la star montante du badminton Priyanshu Rajawat a également progressé pour atteindre la 30e place du classement BWF, son meilleur en carrière jusqu’à présent.

D’autre part, la navette vedette du simple féminin et double médaillée olympique PV Sindhu a bondi de deux places pour atteindre la 12e place dans le dernier lot, tandis que Saina Nehwal, qui s’est retirée de plusieurs événements cette année, a sauté d’une place pour devenir la numéro 31 mondiale.

Avec l’ouverture de l’Open de Taipei à partir de mardi, les navetteurs indiens espèrent une meilleure performance pour faire de nouveaux gains dans le classement BWF pendant la période de qualification olympique.