Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty jusqu’aux pré-quartiers

Les médaillés d’or des Jeux du Commonwealth Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty se sont ralliés pour battre les Français Christo Popov et Toma Junior Popov pour participer aux pré-quarts de finale du double masculin du tournoi Roland-Garros Super 750 ici mardi.

Le duo indien a perdu le premier match 19-21, mais s’est fortement repris pour remporter les deux suivants 21-9 21-13 lors de leur huitième de finale.

Cependant, les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth de Birmingham, Treesa Jolly et Gayatri Gopichand, se sont retirées du tournoi après avoir perdu en matchs consécutifs lors de leur premier match de double féminin.

Treesa et Gayatri se sont battus avec bravoure avant de perdre 21-23 20-22 face à la sixième paire thaïlandaise de Jongkolphan Kititharakul et Rawinda Prajongjai.

En double mixte, Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto n’ont pas non plus pu franchir le premier tour, perdant 13-21 16-21 face aux Japonais Kyohei Yamashita et Naru Shinoya.

Après deux revers, le numéro 8 mondial Rankireddy et Chirag ont terminé la journée sur une note positive pour l’Inde.

