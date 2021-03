La paire de double féminine Ashwini Bhat K et Shikha Gautam affrontera la paire anglaise de Chloe Birch et Lauren Smith. Saina Nehwal Mia Blichfeldt, septième tête de série, du Danemark, tandis que la paire de double masculine d’Arjun MR et Dhruv Kapila affronte la paire malaisienne Ong Yew Sin et Teo Ee Yi. Le HS Prannoy affronte le malaisien Daren Liew et Pranaav Jerry Chopra-Sikki affronte le couple danois Rasmus Espersen-Christine Busch. Ashwini-Satwik disputera son premier tour de double mixte contre la paire japonaise de Yuki Kaneko et Misaki Matsutomo.

