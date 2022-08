Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty décroche l’or après avoir battu l’Anglais Ben Lane-Sean Vendy

Lire la suite

La paire indienne de badminton vedette a été constante dans ses performances lors des matchs en cours à Birmingham et elle a maintenant l’occasion de faire les choses en grand avec une médaille d’or ici. Ils font face à un défi difficile avec les Anglais Ben et Sean qui bénéficieront également du soutien de la foule locale dans le NEC Badminton Show Court.

Plus tôt, Satwik Sairaj et Chirag Shetty ont produit un spectacle dominant en demi-finale du double masculin contre les Malaisiens Peng Soon Chan et Kian Meng Tan pour sceller une place en finale. Le duo indien vedette était trop bon pour que la paire malaisienne s’assure au moins une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Satwik et Chirag ont commencé le match sur une note dominante et n’ont laissé aucune chance aux navettes malaisiennes lors du premier match et l’ont réclamé 21-6. Alors que Peng et Kian ont essayé de riposter dans le deuxième match, mais ce n’était pas suffisant car ils l’ont également perdu par 15-21.

Quand aura lieu le match pour la médaille d’or en badminton en double masculin entre Satwik Sairaj/Chirag Shetty et Ben Lane/Sean Vendy ?

Satwik Sairaj/Chirag Shetty vs Ben Lane/Sean Vendy Le match pour la médaille d’or en badminton en double masculin se jouera le 8 août 2022 (lundi).

Où se jouera le match pour la médaille d’or en badminton en double masculin entre Satwik Sairaj/Chirag Shetty et Ben Lane/Sean Vendy ?

Satwik Sairaj/Chirag Shetty vs Ben Lane/Sean Vendy Le match pour la médaille d’or en badminton en double masculin se jouera à Birmingham.

À quelle heure commencera le match pour la médaille d’or en badminton entre Satwik Sairaj/Chirag Shetty et Ben Lane/Sean Vendy ?

Satwik Sairaj/Chirag Shetty vs Ben Lane/Sean Vendy La médaille d’or en badminton en double masculin débutera à 15h00 IST.

Comment puis-je regarder en direct le match pour la médaille d’or de badminton en double masculin entre Satwik Sairaj/Chirag Shetty et Ben Lane/Sean Vendy ?

Le match pour la médaille d’or en badminton en double masculin Satwik Sairaj/Chirag Shetty contre Ben Lane/Sean Vendy sera diffusé sur Sony Sports Network et diffusé en direct sur l’application Sony Liv. Vous pouvez également suivre News18 Sports pour des mises à jour en direct.

