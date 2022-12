Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty atteint le meilleur classement en carrière, HS Prannoy de retour dans le Top 10

La paire indienne de double Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a atteint le meilleur numéro cinq mondial en carrière tandis que HS Prannoy a retrouvé sa place dans le top 10 du simple masculin au classement mondial BWF publié mardi.

Satwik et Chirag ont connu une course fulgurante cette année avec deux titres du circuit mondial à l’Indian Open Super 500 et à l’Open de France Super 750 et ont également remporté une première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth et une médaille de bronze aux Championnats du monde.

Leur succès sans précédent s’est reflété dans le classement alors que le duo a bondi de deux places au top cinq avec 75 806 points de classement en 15 tournois.

Prannoy, lui aussi, a fait des gains dans le dernier classement en entrant à nouveau dans le top 10, prenant la 9e place mondiale après avoir commencé l’année au 26e rang mondial.

Le joueur de 30 ans du Kerala, qui avait d’abord percé le groupe d’élite en 2016, a réalisé des performances mémorables au cours de la saison avec sept quarts de finale, deux demi-finales et une deuxième place à l’Open de Suisse.

Il a également guidé l’équipe indienne vers une victoire historique en Coupe Thomas à Bangkok, mais un titre individuel lui a échappé. Sa course constante, cependant, a été suffisante pour lui valoir une place dans la finale de la saison du BWF World Tour et une nomination pour le prix du joueur de l’année de la BWF.

Le champion des Jeux du Commonwealth Lakshya Sen a continué d’être l’Indien le mieux placé au numéro sept tandis que l’ancien numéro mondial. 1 Kidambi Srikanth a gagné un échelon à la 11e position.

La double médaillée olympique PV Sindhu a continué de conserver la sixième position en simple féminin tandis que la combinaison de double féminin de Gayatri Gopichand et Treesa Jolly, qui avait remporté une médaille de bronze à Birmingham, a grimpé de deux places au numéro 18 mondial.

En double mixte, Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto ont également fait un bond de trois places pour atteindre la 21e place.

