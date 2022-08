Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Chandrashekhar Shetty participent à la finale du double messieurs

Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Chandrashekhar Shetty ont produit un spectacle dominant en demi-finale du double masculin contre les Malaisiens Peng Soon Chan et Kian Meng Tan pour sceller une place en finale. Le duo indien vedette était trop bon pour que la paire malaisienne s’assure au moins une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Satwik et Chirag ont commencé le match sur une note dominante et n’ont laissé aucune chance aux navetteurs malaisiens lors du premier match et l’ont réclamé 21-6. Alors que Peng et Kian ont essayé de riposter dans le deuxième match, mais ce n’était pas suffisant car ils l’ont également perdu par 15-21.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Plus tôt, en demi-finale, Satwik et Chirag, classés 7e au monde, l’ont emporté 21-19 21-11 sur les Australiens Jacob Schueler et Nathan Tang.

Dimanche, le double médaillé olympique PV Sindhu est resté sur la bonne voie pour une médaille d’or insaisissable tandis que Laskhya Sen a participé à sa première finale aux Jeux du Commonwealth.

Sindhu a profité de sa supériorité technique pour déjouer Yeo Jia Min de Singapour 21-19 21-17 dans un concours de 49 minutes pour atteindre sa deuxième finale consécutive.

Dans le match suivant sur le terrain de spectacle, Sen, le numéro 10 mondial, a perdu son chemin après un départ dominant contre Jia Heng Teh de Singapour, classé 87e.

Sen, cependant, a récupéré pour remporter une victoire de 21-10, 18-21, 21-16 en demi-finale du simple messieurs.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici