Satwik Rankireddy et Chirag Shety remportent l’or au badminton double masculin

Le duo indien composé de Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty a ajouté une autre médaille d’or au décompte des médailles de l’Inde aux Jeux du Commonwealth (CWG) 2022 en cours à Birmingham. Les navetteurs ont uni leurs forces pour vaincre la paire anglaise de Ben Lane et Sean Vendy 21-15, 21-13 en deux sets pour décrocher l’or en double masculin de badminton lundi.

Faits saillants du match pour la médaille d’or en badminton double masculin CWG 2022

Rankireddy et Shetty sont entrés en action après que PV Sindhu et Lakhsya Sen aient déjà remporté les médailles d’or dans les finales du simple féminin et masculin, respectivement. Le duo indien de badminton a semblé extrêmement confiant dès le début en remportant le premier des trois matchs 21-15.

Cependant, Rankireddy et Shetty ont fait face à un défi difficile du duo anglais dans le 2nd partie qui a duré 20 minutes. Tous les quatre se sont battus bec et ongles pour la prestigieuse médaille d’or, mais enfin, la paire indienne a franchi la ligne d’arrivée de manière dominante. Lane et Vendy ont perdu le 2nd match par une marge de 21-13 malgré l’égalisation des scores à plusieurs reprises lors du match no. 2.

Plus tôt, dimanche, Rankireddy et Shetty ont produit un spectacle dominant en demi-finale contre les Malaisiens Peng Soon Chan et Kian Meng Tan pour sceller une place en finale. Le duo indien vedette était trop bon pour que la paire malaisienne s’assure au moins une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Ils ont commencé le match sur une note dominante et n’ont laissé aucune chance aux navetteurs malaisiens lors du premier match et l’ont réclamé 21-6. Alors que Peng et Kian ont essayé de riposter dans le deuxième match, mais ce n’était pas suffisant car ils l’ont également perdu par 15-21.

Plus tôt, en demi-finale, Satwik et Chirag, classés 7e au monde, l’ont emporté 21-19 21-11 sur les Australiens Jacob Schueler et Nathan Tang.

