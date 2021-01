La paire indienne non ensemencée de Satwiksairaj Rankireddy et Ashwini Ponnappa s’inclina hors de la Open de Thaïlande Super 1000 après être descendu dans la paire thaïlandaise de tête de série de Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai 20-22, 21-18, 12-21.

C’était une affaire de bout en bout avec la paire indienne non classée face à face avec la paire de tête de série Puavaranukroh-Taerattanachai lors du premier match. Ashwini-Satwik n’était en retard que d’un point à la pause, mais le duo thaïlandais a ensuite obtenu quelques points au trot et a finalement remporté le premier match 22-20, mais pas avant d’avoir vu un combat du duo indien.

Dans le deuxième match, la paire indienne a fait un retour malgré une traînée de cinq points dans l’intervalle de milieu de match. Alors que le jeu a repris, le duo indien a fait un retour et a été à égalité avec 12 points chacun, mais Puavaranukroh-Taerattanachai a de nouveau pris l’avantage alors que l’action de va-et-vient se poursuivait. Cependant, l’Indien a finalement amélioré son homologue thaïlandais en remportant le match 21-18.

C’était la même histoire, car le premier, dans le troisième match, le duo thaïlandais a pris la tête initiale, puis le duo indien a fait un retour. Cette fois-ci, la paire thaïlandaise s’est dirigée vers l’intervalle de milieu de match avec un avantage de deux points (11-9). Alors que le match reprenait, l’élan s’est déplacé vers la tête de série alors qu’ils gagnaient le troisième match 21-12 et empochaient le match 22-20, 18-21, 21-12.

En demi-finale du double masculin, prétendant à la médaille aux Jeux olympiques de Tokyo Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shettyla course impressionnante de la Toyota Open de Thaïlande Le Super 1000 s’est terminé par une clôture défaite le samedi.

La paire indienne numéro 10 mondiale, qui a remporté son premier titre de super 500 en Thaïlande et est entrée dans la finale de l’épreuve française super 750 en 2019, a perdu 18-21 18-21 contre la combinaison malayasienne numéro neuf mondiale d’Aaron Chia et Soh Wooi Yik en un match de 35 minutes. La paire indienne avait participé à des événements du Super 1000 en 2018 et 2019, mais c’est la première fois qu’elle entrait en demi-finale.

Satwik et Chirag n’ont pas pu faire de leur mieux car les Malais étaient plus alertes sur le terrain et ont également réussi à diffuser toute attaque de la paire indienne pour remporter des victoires. La paire indienne avait une avance de 4-2 au début, mais les Malais ont réussi à récupérer et à prendre une mince avance de 11-10 à la pause. Satwik et Chirag sont restés proches jusqu’à 15-16 lorsque leurs rivaux ont décroché quatre points au trot pour finalement clôturer le match d’ouverture.

Dans le deuxième match, le duo indien menait 3-1 mais encore une fois les Malais ont produit quatre points consécutifs pour passer à 7-3. Un service précis, puis leurs rivaux trouvant le filet ont aidé Satwik et Chirag à réduire l’écart avant de dessiner la parité à 8-8. Cependant, deux écrasements en zone arrière ont donné à Aaron et Soh un avantage de trois points à l’intervalle. L’Inde n’a pas pu briser l’écart et avec Chirag frappant longtemps, le Malais a saisi six balles de match. La paire indienne a réussi à sauver quatre balles de match avant que Chirag ne trouve à nouveau le filet alors que les Malais ont commencé à célébrer.

(Avec des entrées de PTI)