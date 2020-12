La «grande conjonction» des planètes Saturne et Jupiter le 21 décembre avait laissé les gens du monde entier fascinés. Le grand et rare phénomène s’est produit 367 ans après que les deux planètes aient semblé être aussi proches à l’époque de Galilée au 17ème siècle.

Alors que de nombreux internautes ainsi que des scientifiques d’agences spatiales ont capturé la conjonction, une nouvelle série de photos et de vidéos est apparue depuis Dubaï où l’on peut voir Jupiter et Saturne passer au-dessus du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa.

Capturées par Florian Kriechbaumer, photographe aux Émirats arabes unis (EAU), les images et les vidéos en accéléré présentent l’événement céleste sous un nouveau jour. Il a posté les clichés sur son compte Twitter.

Sur les photos prises par le photographe, les planètes géantes semblent être de minuscules étoiles ornant le ciel nocturne à côté de Burj Khalifa.

Dans une image agrandie, les planètes deviennent un peu plus claires.

Par la suite, il a également publié un clip condensé de 15 secondes qui montre le laps de temps de tout l’événement. Nous voyons comment Saturne glisse au-dessus de Jupiter alors que les deux mondes passent près de l’immense bâtiment.

Les choses deviennent beaucoup plus claires dans la vidéo en gros plan qui est légèrement plus longue car nous pouvons voir les mouvements des planètes.

Selon un rapport de Science en direct, Florian s’est positionné sur un grand parking en face du gratte-ciel et a filmé le phénomène galactique pendant 45 minutes. «Quand j’ai pris ces photos, il y avait quelques nuages, donc j’étais impatient de pouvoir même les capturer», a déclaré le photographe au portail.

Remerciant sa chance, Florian a expliqué que le ciel s’était éclairci au bon moment. Il a décrit le fait de voir les anneaux de Saturne et Jupiter avec certaines de ses lunes si proches les uns des autres comme un moment incroyable. Il a ajouté que tout le monde doit faire l’expérience de regarder les planètes et le ciel nocturne une fois dans sa vie.

La rare conjonction avait révélé que les planètes étaient séparées de seulement 0,1 degré à leur point le plus proche. Alors que Saturne et Jupiter ont été vus se rapprocher pendant environ deux semaines avant la conjonction, pour les jours à venir, les passionnés d’espace pourront les voir se séparer.

Plusieurs planétariums à travers le monde avaient également ouvert la visualisation de l’événement céleste au public. Bien sûr, ce sont des moments différents et certains planétariums ont également emprunté la voie virtuelle. En raison de la pandémie, certains comme le planétarium Jawaharlal Nehru à Bengaluru avaient diffusé l’intégralité de l’événement en direct sur ses pages de médias sociaux.