Saturn Moon Encelade a «presque tous» les ingrédients de la vie dans son océan glacé

Nous n’avons pas encore rencontré de Martiens sur le monde sec et poussiéreux d’à côté et il semble de plus en plus que les mers sombres et couvertes de glace de la lune Encelade de Saturne pourraient être un meilleur pari pour trouver la vie.

Alors qu’une coquille gelée cache le monde lointain, elle cache un océan d’eau liquide en dessous qui semble avoir toutes les conditions de base pour que la vie survive. De nouvelles recherches continuent de renforcer l’espoir que bien qu’il n’y ait peut-être personne flottant sur les canaux martiens, quelque chose pourrait nager dans la mer souterraine d’Encelade.

La dernière décennie, les scientifiques ont été ravis d’apprendre Encelade abrite de l’eau, de la chaleur et la bonne chimie pour la vie. Au cours des années qui ont suivi, les preuves à l’appui de cette évaluation ont continué de s’accumuler.

Avant de terminer sa mission en s’écrasant sur Saturne, la NASA a fait voler son vaisseau spatial Cassini à travers les panaches givrés de matériaux qui sortent des fissures de la coquille d’Encelade comme un geyser spatial littéral. Il a ramassé de grandes quantités de méthane, qui est généralement associé à la vie ici sur Terre.

Maintenant, une nouvelle étude utilise la modélisation informatique pour suggérer que l’océan sur Encelade devrait également être rempli de phosphore dissous, ce qui est essentiel pour soutenir la vie telle que nous la connaissons.

“Ce que nous avons appris, c’est que le panache contient presque toutes les exigences de base de la vie telle que nous la connaissons”, a déclaré Glein. “Alors que l’élément bioessentiel phosphore n’a pas encore été identifié directement, notre équipe a découvert des preuves de sa disponibilité dans l’océan sous la croûte glacée de la lune”, Christopher Glein de l’Institut de recherche du sud-ouestqui étudie Encelade depuis des années, a déclaré dans un communiqué.

Une étude par Glein et une équipe internationale de chercheurs a été publiée lundi dans Actes de l’Académie nationale des sciences.

En exécutant des modèles avec des données sur le système océan-fond marin sur Encelade, l’équipe de Glein prédit qu’il devrait y avoir autant ou plus de phosphore que dans l’eau de mer sur Terre.

“Ce que cela signifie pour l’astrobiologie, c’est que nous pouvons être plus sûrs qu’auparavant que l’océan d’Encelade est habitable”, a ajouté Glein.

On pensait auparavant qu’Encelade n’avait peut-être pas des niveaux adéquats de phosphore pour soutenir la vie. Les phosphates sous diverses formes jouent un rôle déterminant dans la formation de l’ADN, de l’ARN, des membranes cellulaires et même des dents.

Alors que les scientifiques et les astronomes continuent d’étudier de loin des mondes océaniques comme Encelade et Europe, la lune de Jupiter, Glein cite une autre étape importante qui doit être franchie le plus tôt possible : “Nous devons retourner à Encelade pour voir si un océan habitable est réellement habité. .”