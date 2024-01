“Saturday Night Live” se moque du divertissement ce soir dans un sketch de lecture labiale

Divertissement Ce soir, on peut plaisanter !

Samedi, la couverture de la saison des récompenses du programme d’information sur le divertissement primé aux Emmy Awards a occupé le devant de la scène lors d’un sketch sur Saturday Night Live.

Les animateurs, interprétés par Heidi Gardner et Ego Nwodim, se sont présentés avec une énigme comme “quelqu’un que vous voyez chaque année, une fois par an, et pourtant vous ne l’avez jamais vu de votre vie”.

Will Heath/NBC via Getty Images

Pour le segment, les deux animateurs s’entretiennent avec deux lecteurs labiaux professionnels “très qualifiés” (interprétés par Jacob Elordi et Bowen Yang) qui décodent ce que Disaient Kylie Jenner et Timothée Chalamet lors de leur Golden Globe intimistes conversation, en utilisant leur langage corporel « détendu et un peu excité ».

Et quoi Taylor Swift et Travis Kelce disaient lors de leur première soirée en amoureux à New York.

Prouvant qu’ils savent exactement de quoi ils parlent, les lecteurs labiaux se sont assurés que l’animateur savait que chaque conversation se terminait par Je t’aime.

Les deux animateurs d’ET se demandent de manière hilarante à quel point les lecteurs labiaux sont qualifiés après avoir contesté le moment “Si je ne gagne pas, je pars” de Jennifer Lawrence, disant aux téléspectateurs qu’elle chantait en fait une phrase de “Don’t Rain on My Parade”. “.

Santé/NBC via Getty Images

L’entretien prend une tournure lorsque les lecteurs labiaux accueillent leur “petite stagiaire lesbienne” Renée Rapp, qui les rejoint afin de compléter ses 40 heures de formation aux médias.

L’interprète de “Not My Fault” décode de manière hilarante un moment du tristement célèbre procès pour accident de ski de Gwyneth Paltrow, qui, selon elle, correspond au moment où le fondateur de Goop admet un meurtre. Et en rigole.

L’animateur d’ET donne au trio de lecture labiale une chose de plus à décoder alors qu’ils se terminent en silence, ce qui, selon les experts, était une autre phrase de “Don’t Rain on My Parade”.

Le SNL de samedi était un événement prestigieux, car Megan Thee Stallion et l’OG Regina George, Rachel McAdams ont chacune fait des apparitions surprises.

Le (vrai) ET s’est entretenu avec Megan Thee Stallion au Méchantes filles première, où l’autoproclamée “Black Regina George” a jailli de sa collaboration avec Rapp pour la bande originale.

“J’adore Renée. Dès que je l’ai rencontrée, je me suis dit : ‘Oh, tu es mon amie. OK.’ Je l’aime, je l’aime et j’aime Méchantes filles“, a déclaré Megan à ET. “C’était juste qu’ils devaient appeler la bombasse de H-Town ici. Je m’appelle la Black Regina George depuis toujours. Et me voici. C’est vraiment mon rêve, donc je suis tellement heureux. Je suis ravi de faire partie de cela.

