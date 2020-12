Mais dans le clip, Gardner n’arrive pas à croire que la série ait réservé Batman, en disant: « Attendez, Batman? Vous êtes Jason Batman? »

« Non non, tu as raté le ‘E’, c’est Bate-man », dit la star de « Ozark », ajoutant: « Je vais chercher la cape. »

Bateman et Wallen énumèrent également leurs souhaits de Noël, y compris la fin de Covid-19.

Wallen a été invité à nouveau à l’émission après avoir été exclu de l’épisode d’octobre de Bill Burr en raison d’un manquement dans les protocoles de coronavirus. Il s’est excusé sur les réseaux sociaux et a été invité à revenir.