Saturday Night Live : Michael Keaton anime et Alec Baldwin des camées dans un épisode intermédiaire | Samedi soir en direct

TLe quatrième épisode de la saison 50 de Saturday Night Live démarre avec le retour surprise d’Alec Baldwin – seulement la deuxième fois qu’il apparaît dans la série depuis sa fusillade accidentelle et mortelle sur un membre de l’équipe sur le tournage du film Rust, et sa première depuis. les charges retenues contre lui ont été abandonnées.

Baldwin incarne Bret Baier de Fox News, qui est assis pour interviewer la vice-présidente Kamala Harris (Maya Rudolph). Lorsque Baier a interviewé Trump, sa première question portait sur les problèmes auxquels le pays était confronté, mais avec Harris, il commence par demander : « Donnez-moi le nombre exact de meurtriers que vous avez laissés entrer dans ce pays ? Un million ? Deux millions ? Dix millions ?

Il continue d’interrompre Harris, mais elle tient bon, fait valoir ses arguments et ses mèmes (« Dans le club, nous sommes tous familiers ») et fait valoir que Trump est dangereusement instable.

Baier diffuse un extrait de la mairie de Trump (James Austin Johnson) sur Fox News, où il nie avoir menacé qui que ce soit (sauf pour la violence) avant de se lancer dans un discours fou sur Alphonse Capone, Al Pacino, Freaky Friday et son mépris pour les Américains. Un peu plus tard, ils sont passés à l’étrange danse-o-thon de 30 minutes de Trump lors de l’un de ses rassemblements de plus en plus désastreux.

Baier continue d’essayer de faire trébucher Harris en diffusant des clips plus trompeurs mettant en vedette Joe Biden (Dana Carvey) divaguant sur Joker : Folie à Deux, mais Harris parvient à renverser la situation en prononçant simplement les mots « avortement », « utérus », « menstruation ».

Ce fut une solide ouverture à froid, réussissant à s’intégrer dans tous les grands moments électoraux de la semaine dernière sans se sentir aléatoire ou surchargé. L’usurpation d’identité lourde de Baldwin pendant son mandat s’est vite lassée, mais c’était un rappel bienvenu qu’il est l’un de nos meilleurs acteurs comiques et le plus grand invité de retour de SNL. Bravo aussi à l’écrivain pour ne pas avoir essayé de « mettre les deux côtés » des choses. L’animosité ouverte et les préjugés de Baier lors de l’interview de Harris et le déclin mental continu de Trump sont évidents pour tous, sauf les membres de Maga les plus soumis au lavage de cerveau et SNL reconnaissant directement que c’était la bonne décision.

Michael Keaton a des fonctions d’hébergement. L’acteur se souvient de son temps de travail comme PA sur Mr Roger’s Neighborhood la même année où SNL a fait ses débuts et note les similitudes entre les deux programmes : « Beaucoup de marionnettes, des tonnes de cocaïne ». Il passe à son film à succès, Beetlejuice Beetlejuice, avant d’être rejoint sur scène par Mikey Day et Andy Samberg, tous deux en costumes de Beetlejuice, et Sarah Sherman, habillée comme elle-même, faisant des impressions de la goule emblématique. Ils harcèlent Keaton pour qu’il fasse la voix, puis c’est le reste de la série.

Le premier sketch montre Keaton incarner un vendeur de biscuits impertinent du sud vendant ses marchandises dans un épisode de Shop TV sur le thème d’Halloween. Sa dernière confection est un cookie censé ressembler à un globe oculaire de zombie, mais il ressemble davantage à un sein féminin avec un téton rose géant. De nombreux gags visuels spongieux et des doubles sens s’ensuivent.

Après quatre épisodes, nous obtenons le premier Please Don’t Destroy de la saison. John Higgins et Martin Herlihy célèbrent l’anniversaire du premier en prenant des cours de parachutisme, mais leur instructeur (Ben Marshall) les déstabilise en admettant qu’il se sent nerveux et « dérangé ». Les autres personnes à bord de l’avion – y compris l’instructeur suicidaire de Keaton qui vient de perdre la garde de ses enfants et le pilote débutant – ajoutent aux mauvaises ondes. Les choses se terminent de manière très sanglante. C’est le meilleur PDD depuis quelques saisons.

Nous nous retrouvons ensuite dans le Détroit des années 1950, lors d’une rencontre tendue entre les familles d’un couple métis (Andrew Dismukes, Ego Nwodim). Les parents blancs (Heidi Gardner, Keaton) du fils s’inquiètent de ce que les gens diront, tandis que le père et le frère noirs de la mariée (Kenan Thompson, Devon Walker) sont plus ouverts d’esprit – du moins jusqu’à ce que le marié sorte un ukulélé. et joue une chanson qui, espère-t-il, comblera le fossé entre eux tous. Cette chanson est Hey, Soul Sister by Train, un ver d’oreille si blanc et boiteux qu’il mérite la bénédiction de ses parents même s’il amène sa femme à rompre avec lui. Aucune idée de la raison pour laquelle les scénaristes ont décidé de parodier Devinez qui vient dîner de 1967 via une merveille à succès de 21 ans, mais au moins Dismukes s’amuse.

Vient ensuite le pire sketch récurrent des deux dernières saisons : un défilement de TikTok, dans lequel les acteurs recréent les vidéos virales les plus populaires de l’application, en l’occurrence des vidéos de cuisine de femmes commerçantes, des gars du boom de Costco, du podcast Call Her Daddy. , mèmes électoraux et autres. Comme pour les segments précédents, ce n’est rien d’autre qu’un sac de références paresseuses et une tentative désespérée et peu convaincante de pertinence.

L’invitée musicale Billie Eilish (aux côtés de son frère Finneas et de son groupe d’accompagnement) interprète sa première chanson de la soirée, puis c’est l’heure de Weekend Update. À seulement 16 jours des élections, Colin Jost compare le message énergique et axé sur les femmes de Harris aux tirades incohérentes et chargées de grossièretés de Trump sur Harvey Weinstein se faisant « schlonger » et sa danse chargée de démence.

Jost invite le nouvel acteur Emil Wakim au bureau pour parler du vote des jeunes. Il se sent bien à l’approche des élections, même s’il ne sait pas pour qui son père – un immigrant libanais qui a si bien réussi en Amérique qu’il est devenu républicain – vote. Il décrit l’espace étrange qu’il occupe actuellement en tant que chrétien libanais : « Les Arabes chrétiens sont un peu comme des mecs noirs avec des sacs à dos animés ; les gars racistes disent ‘Je n’aime pas ça, mais je ne vais plus traverser la rue.’ libbing que Jost l’a écrit. Il conclut en parlant de la réaction hypocrite des Américains envers les manifestants pro-Gaza – la reconnaissance la plus directe de la situation depuis le début de la guerre il y a un peu plus d’un an.

Plus tard, Jost accueille son ennemie Sarah Sherman pour parler du récent défilé de Victoria Secret axé sur l’inclusivité et la diversité. Ce n’était pas assez inclusif pour Sherman, qui déplore le manque de « salopes fatiguées, grincheuses et éclatées en vrais sous-vêtements ». Ses descriptions de son hygiène et de son corps deviennent de plus en plus grossières, même si elle finit par supplier Victoria Secret de la mettre dans leur prochain show, même si elle doit tout changer chez elle. L’alchimie entre Sherman et Jost reste forte, même s’ils rirent tous les deux un peu trop à cause de leurs propres blagues.

Ensuite, Sherman et Bowen Yang jouent des amis qui font un trajet Uber jusqu’à l’aéroport en route vers Miami. Leur chauffeur Uber fou (Nwodim) les oblige à participer à un jeu télévisé diffusé en direct qui tourne autour des théories du complot de style Q-Anon. Aucune des blagues n’arrive et les acteurs semblent le savoir.

Eilish réalise son deuxième set, puis on se retrouve dans les coulisses du dernier film de la franchise Halloween. Ce qui devrait être une simple scène de coup de couteau est déstabilisé par les mouvements « impertinents et affectueux » de l’acteur qui joue Michael Meyers. Il s’avère que cette direction lui a été donnée par le coordinateur des mouvements du film (Keaton, qui va si loin avec sa caricature qu’elle ne semblerait pas à sa place dans un épisode de SNL des années 80). Encore un flop qui s’éternise.

L’épisode se termine par un dîner de fiançailles dans un restaurant mexicain. Comme dans le sketch précédent, Keaton et Thompson incarnent les pères respectifs du couple métis, mais cette fois, il n’y a aucune animosité raciale entre eux. Au lieu de cela, le dîner déraille lorsque Keaton remarque une ressemblance entre leur serveuse et une vieille flamme. Keaton a du mal avec beaucoup de lignes et cela se termine maladroitement et brusquement.

Même si cet épisode a commencé fort, il a échoué au fil du temps. Une baisse de qualité certaine par rapport aux deux derniers épisodes, mais pas une catastrophe. L’émission n’est plus diffusée la semaine prochaine mais reviendra le 2 novembre pour un épisode supplémentaire avant les élections. J’espère qu’ils apporteront de la chaleur pour celui-là.