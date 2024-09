NEW YORK (AP) — « Samedi soir en direct » s’apprête à lancer sa 50e saison avec l’animateur Jean Smart et l’invité musical Jelly Roll.

Smart, la star de 73 ans de « Hacks » et « Designing Women » qui vient de remporter son sixième Emmyn’a jamais accueilli l’institution des sketchs de NBC auparavant au cours de ses plus de 40 ans de carrière. Elle a déclaré sur Instagram que ce concert était pour elle une réalisation « incontournable ».

Ancien acteur Maya Rudolph serait de retour dans la série cette saison pour incarner la vice-présidente Kamala Harris, et si les tendances récentes des épisodes d’ouverture avec la politique du moment sont une indication, elle pourrait être dans l’ouverture froide de la première en haut de la série.

Rudolph est déjà apparu pour jouer Harris – et a remporté un Emmy pour cela – mais n’a pas encore joué le rôle de candidat à la présidentielle.

Lorne Michaels est toujours à la barre, tout comme il l’était pour le premier épisode du 11 octobre 1975, lorsque George Carlin a accueilli et que la nation a reçu sa première dose de Not Ready for Prime Time Players : Chevy Chase, John Belushi, Gilda. Radner, Dan Akroyd, Jane Curtin, Laraine Newman et Garrett Morris.

Il y avait deux invités musicaux – Billy Preston et Janis Ian – jouant deux chansons chacun, la norme au début.

Le chanteur country et rappeur Jelly Roll a le rôle musical pour lui seul samedi, et comme Smart, c’est un débutant.

Ce premier spectacle est documenté et reconstitué dans le nouveau film de Jason Reitman. « Samedi soir » Dans le cadre d’une vague de réflexion et de célébration, le spectacle est à l’aube de son 50e anniversaire.

Les prochains épisodes mettront en vedette l’animateur Nate Bargatze avec l’invité musical Coldplay, Ariana Grande avec Stevie Nicks, Michael Keaton avec Billie Eilish et John Mulaney avec Chappell Roan.

Ces émissions mèneront à une émission spéciale de trois heures aux heures de grande écoute le 16 février qui servira de célébration officielle de la 50e saison. Il mettra certainement en vedette un large éventail des nombreuses stars que la série a engendrées, notamment Bill Murray, Eddie Murphy, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey Jr., Mike Myers, Adam Sandler, Chris Rock, Tina Fey, Amy Poehler. et Will Ferrell.