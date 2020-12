NBC

Après une course médiocre en tant que président élu, Jim Carrey a quitté ses fonctions.

Il y a un nouveau Joe Biden sur Saturday Night Live: acteur Alex Moffat. Moffat a assumé le rôle du président élu lors de l’ouverture à froid de l’épisode du 19 décembre, animé par Kristen Wiig.

Moffat remplace Jim Carrey, qui a récemment dépeint Biden au cours des six premiers épisodes de la saison actuelle de l’émission. Carrey a annoncé que son mandat avait pris fin dans un tweet publié samedi après-midi.

«Bien que mon mandat ne soit censé durer que 6 semaines, j’ai été ravi d’être élu président de la SNL… le plus grand appel du devoir de la comédie», a écrit Carrey. «J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden était le vainqueur parce que j’ai cloué cette merde.»

Bien que mon mandat ne soit censé durer que 6 semaines, j’étais ravi d’être élu président de la SNL … le plus grand appel du devoir de la comédie. J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden était le vainqueur parce que j’ai cloué cette merde. Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de fierté et de lutte contre SNL Bidens! – Jim Carrey (@JimCarrey) 19 décembre 2020

La dernière apparition de Carrey lors de la diffusion de Biden le 7 novembre, le samedi où la victoire de Biden a été appelée par la plupart des bureaux de décision.

Maya Rudolph, qui a joué aux côtés de Moffat (avec Kate McKinnon dans le rôle du Dr Anthony Fauci et Beck Bennett, dans son rôle habituel de vice-président actuel Mike Pence), est restée dans son rôle de vice-présidente élue, Mike Pence.

Le croquis a pris le plus grand événement en direct de cette semaine: Pence recevant le vaccin Covid-19 devant la caméra. Et il était centré sur l’ironie du fait que Pence était parmi les premiers à recevoir le vaccin, étant donné qu’il a minimisé la gravité de la pandémie et – en tant que chef du groupe de travail fédéral sur les coronavirus – est l’un des responsables responsables de l’échec de la réponse américaine. .

L’esquisse entière est intégrée en haut, pour que vous puissiez juger Moffat-as-Biden par vous-même. J’espère qu’il gagnera de meilleures critiques que Carrey; le comédien bien-aimé a été fustigé pour son interprétation rusé, Ace Ventura-esque sur le nominé de l’époque.

«Alors que le chaos réel de cette élection ne fait que baisser, et Actual Biden devient de plus en plus stoïque et exaspéré en son sein, le pur inexactitude de cette approche ne fait que s’intensifier », lit-on dans un article d’octobre de Rob Harvilla du Ringer, qui a qualifié le tour de Carrey de« désastre ».

«Même si vous aimez l’impressionniste – et même si vous votez pour le type qu’il imite – vous pouvez vous recroqueviller et grimacer en présence déstabilisante de l’impression elle-même.