Saturday Night Live 48 : Est-ce que SNL est diffusé cette semaine et qui l’héberge ?

L’incontournable de la comédie SKETCH, Saturday Night Live, est revenu pour une autre saison de rires, des mises à jour du week-end, des hôtes invités et des performances musicales en 2022.

La 47e édition de l’émission a vu Kim Kardashian et Billie Eilish prendre le relais en tant qu’hôtes invités, cependant, les téléspectateurs sont curieux de savoir qui animera et jouera sur le premier épisode de la saison 48.

Qui est le prochain hôte sur SNL ?

Le premier épisode de la saison 48 de SNL devrait être diffusé le 1er octobre 2022.

L’acteur vétéran, Miles Teller, qui est populairement connu pour avoir joué dans Top Gun: Maverick, sera l’hôte de la soirée.

De plus, l’invité musical du spectacle sera le musicien polyvalent Kendrick Lamar.

Auparavant, la finale de la saison 47 avait eu lieu le 21 mai 2022, avec la star et co-créatrice de Poupée russe, Natasha Lyonne, comme animatrice de la soirée.

C’était sa première apparition dans l’émission.

Le groupe nominé aux Grammy Awards, Japanese Breakfast, a fait ses débuts dans la SNL en tant qu’invité musical pour la finale de la saison 47.

Ils étaient en tournée pour leur album, Jubilee.

De plus, l’équipe SNL a fait ses adieux à deux de ses membres bien connus du personnel, Kate McKinnon et Pete Davidson, qui ont fait leur dernière apparition dans l’émission.





Selena Gomez est revenue à SNL le 14 mai 2022, en tant qu’animatrice avant la première de la deuxième saison de Only Murders in the Building.

La dernière fois que Gomez a été vu dans l’émission, c’était en 2016 en tant qu’interprète.

Pour ses débuts d’animatrice, elle a été rejointe par Post Malone, l’invité musical de la soirée.

Malone jouait dans la promotion de son quatrième album studio, Twelve Karat Toothache.

L’émission du samedi 14 mai est l’avant-dernier épisode du 47e cycle de l’émission.

Le 7 mai 2022, Benedict Cumberbatch a accueilli SNL, suite à la sortie du nouveau film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il a été rejoint par Arcade Fire, qui étaient les invités musicaux de la soirée.

Qui a hébergé SNL en 2022 ?

Le 16 avril, Lizzo a assumé le double des responsabilités puisqu’elle était à la fois l’animatrice et l’invitée musicale.

C’était la deuxième apparition de Lizzo en SNL et sa première animation.

Le 21 décembre 2019, elle a fait ses débuts au programme en tant qu’invitée musicale, tandis qu’Eddie Murphy était l’hôte.

L’animateur de l’émission du 9 avril était Jake Gyllenhaal, aux côtés de l’invitée musicale Camila Cabello.

Le film de Jake Gyllenhaal, Ambulance, est arrivé dans les salles le vendredi 8 avril, un jour avant qu’il n’anime le spectacle.

La performance de Camila Cabello a coïncidé avec la sortie de son nouvel album, Familia, le 8 avril.

L’émission du 2 avril de SNL mettait en vedette Jerrod Carmichael en tant qu’hôte et Gunna en tant qu’invitée musicale.

Auparavant, l’épisode du 12 mars était animé par Zoë Kravitz, qui était rejointe par l’auteur-compositeur-interprète espagnol Rosalía.

Oscar Isaac a animé l’épisode du 5 mars et a été rejoint par l’artiste de musique pop, Charli XCX.

Lors de la diffusion du programme de longue date le 26 février 2022, John Mulaney a animé l’épisode avec l’invité musical LCD Soundsystem.

La cinquième fois que Mulaney a accueilli, il a été membre du SNL Five-Timers Club.

Les autres membres incluent Alec Baldwin, Steve Martin, Tom Hanks, Drew Barrymore, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Candice Bergen et d’autres.

Mulaney a précédemment animé en avril 2018, mars 2019, février 2020 et octobre 2020 – Il est également le quatrième écrivain SNL à animer l’émission.

Où puis-je regarder SNL ?

Saturday Night Live sera diffusé tous les samedis à partir du 1er octobre à 23h30 HNE sur NBC.

L’émission est également disponible en streaming sur Hulu et Peacock.