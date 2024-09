« Saturday Night » fait sensation au TIFF, renforçant la dynamique de sa saison des récompenses

Le TIFF n’est pas un festival connu pour ses ovations debout, mais on peut affirmer que la première canadienne de ce soir des coulisses de Sony SNL film Samedi Nuit a sans doute été l’un des films les plus enthousiastes de la 49e édition, avec notamment des applaudissements rythmés du public tout au long du générique de fin.

Un initié de l’industrie, non lié au film, a déclaré : « Je ne serais pas surpris si le film remportait le prix du public », un indicateur historique pour les lauréats des Oscars.

Une multitude de membres du casting du film réalisé par Jason Reitman étaient présents au Royal Alexandra Theatre, dont Nicholas Braun (qui joue Andy Kaufman et Jim Henson), JK Simmons (Milton Berle), Willem Dafoe (David Tebet, directeur exécutif de NBC), Matt Wood (John Belushi), Gabriel LaBelle (Lorne Michaels), Lamorne Morris (Garrett Morris), Dylan O’Brien (Dan Aykroyd), Cory Michael Smith (Chevy Chase), Ella Hunt (Gilda Radner) et Rachel Sennott (Rosie Shuster) ainsi que le co-scénariste et producteur du film, Gil Kenan.

Alors que la première mondiale du film à Telluride avait SNL le vétérinaire Bill Murray (dont le personnage n’est pas représenté dans Samedi soir) lors de sa présentation, aucun vétéran de l’émission de fin de soirée de NBC n’était présent, malgré certains de leurs liens avec Toronto, y compris Michaels, un natif de la ville. SNL le créateur est très occupé sur la 50e saison à venir.

Lors de la séance de questions-réponses qui a suivi la projection, Reitman a déclaré au patron du TIFF, Cameron Bailey, que Michaels « m’a beaucoup rappelé le métier de réalisateur de cinéma – quelqu’un qui a une vision, et il est presque impossible d’articuler cette idée jusqu’à ce que vous puissiez la voir à l’écran. Chaque fois que j’entendais parler de lui essayant de décrire SNL aux gens alors qu’il essayait de le créer : « Oh, c’est ça, être un réalisateur de cinéma. »

Reitman a remercié son directeur de casting, John Papsidera, pour avoir réuni l’ensemble des acteurs et actrices de The Murder’s Row.

« Il m’a fait découvrir beaucoup d’entre vous, et pour ceux que je connaissais déjà, il m’a fait découvrir une toute nouvelle facette de vous », a déclaré le cinéaste quatre fois nominé aux Oscars.

Said LaBelle à propos du tournage du film, qui suit l’agitation qui a eu lieu avant le premier SNL diffusé le 11 octobre 1975 : « Lorne est un jeune homme dans ce film, et il a une vision, une vision que lui et toute une génération d’artistes partagent, mais qu’ils n’ont pas vue à la télévision. Il y croit tellement qu’il passe toute sa vie à essayer de faire quelque chose. Il y croit de tout son cœur. Et je pense que nous voulions simplement capturer cet amour lorsque nous faisons quelque chose. Chaque fois que cela se produisait, c’était juste un hommage à Jason. Nous étions tous dans nos têtes, nous étions nerveux et nous avions beaucoup à faire, beaucoup de terrain à couvrir, et Jason nous a calmés et nous a dit de nous détendre. »

Morris a raconté à la salle comble sa rencontre avec le vrai Garrett Morris, qui n’a aucun lien de parenté avec lui : « Je lui ai remis un prix à l’AVFF. … Ce vieux type monte sur scène et dit à tout le monde qu’il est mon père ! »

Il a ajouté : « Il m’a raconté des millions d’histoires de l’époque. Mon parcours reflétait le sien à bien des égards. Souvent, je suis le seul Noir dans la série, dans le truc. Pour lui, c’était exactement la même chose. »

Le vieux Morris a dit au jeune Morris : « Je veux que le public sache que je n’ai jamais abandonné. J’ai fait de mon mieux. »

Morris a ensuite déclaré : « J’espère qu’il l’a vu. J’espère qu’il pleurait. »

Samedi soir sera commercialisé sur plateforme par Sony à partir du 27 septembre à Los Angeles, New York et Toronto, puis en version limitée le 4 octobre avant d’être diffusé partout dans le monde le 11 octobre.