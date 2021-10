Saturday Kitchen touché par des centaines de plaintes alors que Matt Tebbutt sert un repas «dangereux» à une star sévèrement allergique

SAMEDI Kitchen a fait l’objet de centaines de plaintes après que Matt Tebbutt a servi à Sharleen Spiteri, une personne gravement allergique, un repas « dangereux ».

Les scènes de choc ont été diffusées le 18 septembre et ont également été critiquées par une organisation caritative de premier plan.

4 Matt a servi à Sharleen une assiette avec du pain dessus Crédit : BBC

4 Sharleen souffre de la maladie cœliaque – une maladie très grave Crédit : Getty Images – Getty

La star texane Sharleen a déclaré qu’elle souffrait de la maladie cœliaque au cours de l’épisode, une maladie auto-immune à vie qui cause de graves dommages au corps lorsque le gluten mange.

La maladie coeliaque amène le système immunitaire à attaquer ses propres tissus si le gluten, qui se trouve dans le blé, à peine et dans le seigle, est consommé – avec du pain, des biscuits, des pâtes et des gâteaux, certains aliments populaires qui en contiennent généralement.

Après avoir expliqué sa maladie, l’animateur Matt a déclaré: « Eh bien, n’apportons pas cela », mais a ensuite horrifié les téléspectateurs lorsqu’il lui a servi une assiette avec du pain dessus.

Sharleen a avoué dans l’émission qu’elle mangeait occasionnellement du pain, ce que l’activiste coeliaque Morgan Moore a critiqué sur Instagram, affirmant que « ce n’est pas une bonne chose à diffuser à la télévision car c’est tout le contraire de ce qu’on dit de faire ».

Mais Morgan a été encore plus indigné par Matt en disant « nous ne voulons vraiment pas l’entendre » en référence aux besoins alimentaires de Sharleen, il est important pour lui de connaître l’intolérance de Sharleen étant donné qu’il cuisine pour elle.

La maladie cœliaque est si grave que même la contamination croisée est incroyablement risquée, et les aliments doivent être préparés dans une zone séparée avec des ustensiles séparés pour les aliments contenant du gluten pour éviter une poussée douloureuse.

La BBC a depuis confirmé que l’épisode avait reçu 217 plaintes formelles, citant la raison comme suit : « Représentation inexacte de la gravité de la maladie cœliaque. »

Charité Royaume-Uni coeliaque a également publié une déclaration, qui disait: « Le week-end dernier, samedi 18 septembre, une présentatrice a servi une invitée qui avait déclaré qu’elle souffrait de la maladie cœliaque, un produit alimentaire contenant du gluten.

« C’était irresponsable et imprudent, et a envoyé un message dangereux et inexact à ceux qui souffrent de cette grave maladie auto-immune. Un régime strict sans gluten à vie est le seul traitement contre la maladie cœliaque et il n’y a pas de luxe pour l’opportunité d’une » journée de triche » ‘.

« Lors de la restauration pour les personnes atteintes de la maladie, tous les aliments contenant du gluten (une protéine présente dans le blé, l’orge et le seigle) doivent être évités. Non seulement cela, mais pour éviter la contamination croisée, tout aliment doit être préparé séparément des aliments contenant du gluten. Même juste une miette peut provoquer des symptômes désagréables, et même si un aliment n’a été que brièvement touché par un produit contenant du gluten, il aura collecté la protéine de gluten.

« La maladie cœliaque affecte 1 personne sur 100 au Royaume-Uni, c’est l’une des maladies auto-immunes les plus courantes – plus de 1,5 fois plus répandue que le diabète de type 1. Mais malheureusement, la sensibilisation est encore faible et ses effets sont souvent mal compris par la population en général. «

4 Cette décision a suscité des plaintes formelles auprès de la BBC

4 Sharleen a mangé dans l’assiette dans l’émission