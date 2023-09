Saturday Kitchen Live présente un remaniement alors que Matt Tebbutt est remplacé par une star majeure de la BBC

SAMEDI Kitchen Live a eu un grand bouleversement aujourd’hui, car l’animateur Matt Tebbutt était absent de l’émission.

Le chef de télévision très apprécié a été remplacé par une autre grande star de la BBC.

Cependant, il a été remplacé par Alex Jones de The One Show.[/caption] BBC

Charlie Staylt de BBC Breakfast a révélé qu’Alex remplacerait Matt[/caption]

Pendant le petit-déjeuner de la BBC, l’animateur Charlie Staylt s’est rendu au studio Saturday Kitchen pour découvrir ce qu’ils avaient prévu dans leur émission à 10 heures du matin.

Mais les téléspectateurs ont eu une surprise lorsque c’est la star de The One Show, Alex Jones, qui animait l’émission à la place du célèbre chef Matt.

S’adressant à Alex, Charlie a déclaré : « Matt a disparu et tu es là à la place ! »

Se présentant comme la remplaçante de Matt, elle a déclaré avec un grand sourire : « Absolument ! Matt est absent et je suis là pour jouer ! »

Elle a ensuite présenté ses invités du jour, dont la voix off de Love Island, Iain Stirling.

Alex est connu pour animer The One Show tous les soirs et, comme Matt, est une star très appréciée de la BBC.

Elle a déjà remplacé le chef de la télévision et s’est avérée populaire auprès des téléspectateurs.

On ne sait pas quand Matt reviendra dans la série, mais il est un habitué de nos écrans de télévision grâce à lui qui anime Saturday Kitchen chaque week-end.

La star populaire a également animé d’autres émissions gastronomiques ; de Food Unwrapped to Save Money: Good Food aux côtés de Susanna Reid de GMB.