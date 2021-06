S’attaquer aux « injustices » parallèlement à l’urgence climatique ou risquer des manifestations « à la manière des gilets jaunes », prévient Ed Miliband

La Grande-Bretagne risque une répétition des manifestations de colère des «gilets jaunes» en France si les énormes changements nécessaires pour empêcher une catastrophe climatique ne parviennent pas à s’attaquer aux autres «injustices» auxquelles les gens sont confrontés, met en garde Ed Miliband.

Dans une interview avec L’indépendant, l’ancien leader travailliste a déclaré qu’il serait vital que le public pense qu’une action désespérément nécessaire pour mettre fin aux émissions de carbone « améliorera également leur vie ».

M. Miliband, désormais porte-parole du parti pour les affaires, a insisté sur le fait que la transformation pourrait venir « avec la carotte et non le bâton », mais a reconnu: « Les modes de vie vont devoir changer ».

« Nous faisons cela pour lutter contre l’urgence climatique », a-t-il déclaré, mais a ajouté: « Ce faisant, nous n’allons pas laisser les autres injustices auxquelles les gens sont confrontés dans leur vie. »

Soulignant les manifestations de 2019 qui ont secoué le gouvernement d’Emmanuel Macron, M. Miliband a déclaré : « Regardez ce qui s’est passé avec Macron et les soi-disant gilets jaunes en France.

« C’était un exemple où il ne reconnaissait pas que, si vous voulez emprunter cette voie verte – et je pense que nous devons absolument le faire – cela doit être considéré comme juste. »

Les manifestations des gilets jaunes, déclenchées par la hausse des prix du carburant et la conviction qu’elles frappaient le plus durement les bas revenus, ont vu des routes et des dépôts de carburant bloqués et même des émeutes majeures.

Dans l’interview, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé ‘Allez grand : comment réparer notre monde‘, l’ancien chef a également :

A exhorté Keir Starmer à s’engager à construire 150 000 logements à loyer modique par an, comme seul moyen de lutter contre la crise du logement – ​​tout en déclarant: « Je pense que cette affaire est gagnée. »

Said Labour veut s’assurer que le squelette de l’accord commercial sur le Brexit « est mis en œuvre aussi bien qu’il peut l’être » – plutôt que de chercher des ajouts pour aider les exportateurs, les professionnels et les artistes en tournée en difficulté.

Il a suggéré que les conservateurs bloquent les votes à 16, adoptés en Écosse et au Pays de Galles, car ils craignent que les adolescents ne votent travailliste – en disant: « Je soupçonne que c’est leur inquiétude. »

Attaqué le « gouffre béant » entre la rhétorique verte du gouvernement et son manque d’action – soulignant la nécessité pour la moitié des nouvelles voitures d’être électriques d’ici quatre ans, pour atteindre les objectifs climatiques, alors que moins de 15 % le sont actuellement.

Reconnu que même son vaste plan de relance économique verte de 30 milliards de livres sterling est en deçà des dépenses « inspirantes » de Joe Biden – en disant : « C’est un début, mais nous devons faire plus. »

Les ministres fantômes du Labour ont « la responsabilité collective » de renverser la situation du parti dans les sondages – parce que le « leadership » n’est pas seulement l’affaire de Sir Keir.

A appelé à une « assemblée de citoyens » permanente pour faire des propositions pour faire face à l’urgence climatique – en disant : « Nous devons emmener les gens avec nous. »

Le livre, décrit comme «une vision sur la façon de refaire la société», est né du podcast primé de M. Miliband intitulé – avec une positivité typique – Raisons d’être joyeux.

En ce qui concerne les logements à bas prix, il appelle à l’approche de Vienne, où la ville possède 220 000 logements et en subventionne 200 000 autres, ce qui permet aux locataires de ne consacrer que 25 % de leurs revenus au logement.

À l’opposé, la politique britannique depuis 40 ans a consisté à laisser le travail au secteur privé, qui n’a pas tenu ses promesses et ne le fera jamais, a fait valoir M. Miliband.

« Le prochain gouvernement travailliste va devoir s’attaquer à la crise du logement et il n’y a pas de solution sans agir sur le logement social », a-t-il prévenu.

Sur l’urgence climatique, le livre indique que 200 000 nouveaux emplois seront nécessaires, affirmant : « C’est quelque chose dont il faut vraiment s’enthousiasmer.

« Imaginez une ‘armée zéro carbone’ allant de maison en maison, rue par rue, quartier par quartier, pour isoler les maisons et aider les gens à changer leur façon de les chauffer.

Il a dit L’indépendant: « Les modes de vie vont devoir changer, mais la carotte est bien meilleure que le bâton – montrer aux gens que leur vie peut être meilleure, leurs maisons mieux isolées, la qualité de l’air peut être meilleure.

« Je comprends le point sur le sacrifice, et nous allons devoir faire certaines choses différemment, mais je pense que ça va être mieux, nous pouvons créer un monde meilleur. »

L’alternative, dit le livre, est que « les générations futures nous considéreront comme des fêtards ivres de la fête du carbone qui a brisé le joint et leur a laissé un gâchis aux proportions épiques à nettoyer ».