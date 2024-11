S’attaquer à ces espaces (de design d’intérieur) derrière la porte de votre placard

3 novembre—Alors, AUTOMNE. C’est ici. Cette saison « entre-deux » où je dois commencer à penser au changement de garde-robe. Les pulls et les t-shirts à manches longues sortent de leur paisible sommeil. Il est temps de retrouver mes vraies chaussures, mes bottes, mes chaussures plus solides. Et, vous vous demanderez peut-être, quel est le rapport avec le design d’intérieur ? Parce que c’est le moment idéal pour améliorer la décoration intérieure globale de nos maisons.

Pensez-y : nous passons énormément de temps à nettoyer, peindre, décorer, orner, meubler et ranger les choses en général. C’est en partie ce qui nous apporte de la joie : pouvoir partager ces espaces propres et bien conçus avec des amis et des invités.

Il y a un sentiment de satisfaction lorsque nous passons devant ce magnifique canapé qu’il a fallu huit mois pour trouver, cette belle œuvre d’art que nous devions avoir ou la collection de poteries dans l’armoire organisée le long du mur de la cuisine. Toutes choses exposées à la vue du monde entier. Mais qu’en est-il des espaces que nous seuls voyons ? Je soutiens que ces espaces font partie de la décoration intérieure globale de nos maisons. Maintenant, tous ceux qui me connaissent disent : « De quoi parle-t-elle ? Je suis un fauteur de désordre, je l’avoue. J’ai des papiers, des tissus et des dessins de clients empilés partout sur mon bureau, sur mon îlot de cuisine, dans des sacs qui jonchent le sol. Une partie de moi trouve du réconfort dans ce monde désordonné dans lequel je vis.

CEPENDANT, il est temps de commencer à ajouter les espaces derrière les portes fermées au design intérieur global de ma maison. Je vais commencer par mon placard, puis passer aux armoires de cuisine. Je vais vider le placard et les tiroirs de la commode, trier, éliminer, donner et réorganiser. Assumer cette tâche n’ajoutera pas seulement à l’esthétique globale de ma maison, cela me procurera également une tranquillité d’esprit.

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : je ne dors pas beaucoup. Au lieu de cela, je passe des heures à y penser très tard dans la nuit et, après avoir regardé tout ce qui est regardable, naturellement, je passe ces petites heures à parcourir Instagram. À commencer par… qui d’autre ? Marie Kondo. La femme qui a déclaré : « Le but du rangement est de faire de la place aux objets, aux personnes et aux expériences qui ont du sens. Je ne vois pas de plus grand bonheur dans la vie que d’être entouré uniquement des choses que j’aime. »

Super inspirant, non ? La femme dont le livre de 2010 La magie du rangement qui change la vie et sa méthode KonMari ont fait passer Martha Stewart pour une fainéante. Susciter ce genre de joie a été ma philosophie de décoration d’intérieur, mais j’y échoue lamentablement dans ces espaces derrière la porte du placard. Alors, je descends le terrier du lapin IG de Kondo : @KonMari.co. Belle photographie. Superbe photographie inspirante. Une photographie qui fait croire que tout cela est possible ! Ensuite, il y a la boutique en ligne qui propose les plus beaux produits d’organisation. Encore une fois : incroyable. Idéal pour l’inspiration. Très Zen, très beau. Mais pour mois : pas pratique.

Puis encore, à 2 ou 3 heures du matin, je suis tombé sur @simplyorganized. Poignée IG de Samantha Pregenzer. Pregenzer est une organisatrice professionnelle certifiée dans la région de la Baie et partage ce qu’elle fait dans ce que je considère être des bobines à valeur éducative. Bien que les informations partagées soient de nature plus pratique, il existe toujours de superbes photographies et des conseils, mais ils semblent plus accessibles. Et Simply Organized partage également des trouvailles d’Amazon pour l’organisation et des conseils sur la façon d’utiliser ces articles. Un de mes préférés : utiliser le même type de cintres. Ça marche! (Même pour cette fille !)

D’accord, j’ai maintenant toute l’inspiration zen de Kondo, le travail le plus pratique et le plus satisfaisant de Pregenzer. J’aime certains de ce que je trouve sur @neatmethod et @homeedit. (Les deux sociétés organisationnelles franchisées se concentrent davantage sur la vente, et non pas tant sur l’aide à l’architecte d’intérieur moyen en difficulté organisationnelle.) Ensuite, juste au moment où je suis sur le point de m’endormir : avez-vous tous vu @thefoldinghacks ? Tellement satisfaisant. Voici pourquoi : tous les sites Instagram ci-dessus vous montrent des placards magnifiquement organisés avec des paniers remplis de chaussettes et de sous-vêtements parfaitement pliés et des étagères magiques envoûtantes remplies de pulls parfaitement pliés. MAIS. Celui-ci vous montre comment procéder.

Basé sur les méthodes de pliage KonMari, ou les méthodes de pliage KonMari, sont basées sur les techniques trouvées ici – je ne sais pas, je m’en fiche. Tout ce que je sais, c’est que grâce à @thefoldinghacks, je me sens maintenant prêt à passer des heures sur @thecontainerstore à trouver tous les bacs et paniers dans lesquels je vais plier tous mes vêtements.

Encore une fois : c’est le moment idéal pour attaquer ces espaces cachés. Donc. Souhaitez-moi bonne chance pour apprendre à être assez patient pour « plier » tous les pulls que je sors de ces bacs de rangement. J’espère ajouter mon placard aux espaces de ma maison dans lesquels j’aime être. Mon objectif ? Si quelqu’un voit mon placard, je m’en fiche. Et pendant que je vante cette philosophie selon laquelle les espaces « à huis clos » ont leur importance dans la décoration intérieure globale d’une maison, nous devrions nous accorder une pause s’ils ne ressemblent pas à ce que nous avons vu sur Instagram. Hélas. Une fille peut rêver.

Buffy Kline se trouve chez WGD Interiors à Santa Fe. Elle est membre professionnel de l’ASID et titulaire d’un certificat NCIDQ. Elle est également architecte d’intérieur agréée dans l’État du Nouveau-Mexique avec plus de 25 ans d’expérience. Elle a travaillé dans les secteurs du design et du développement immobilier, son objectif principal étant les maisons résidentielles haut de gamme. La conception centrée sur le client est au cœur et à l’âme de ce que Buffy et ses artisans, vendeurs et partenaires très appréciés apportent à la communauté de Santa Fe. Contactez-la à : [email protected].