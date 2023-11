Satsuma termine la saison de flag-football de Brew Tech en prolongation | Des sports

Brew Tech s’est remis d’un déficit de 13 points au quatrième quart pour forcer la prolongation, mais n’a pas réussi alors que Satsuma a battu les Rams 19-13 en quarts de finale 1A-5A des éliminatoires de flag-football au Cramton Bowl mardi soir.

Satsuma s’est qualifié pour les demi-finales 1A-5A contre Catholic la semaine prochaine, tandis que Brew Tech termine sa première saison de flag-football à 9-5.

Les Rams ont eu du mal à ralentir l’attaque passagère des Gators, en particulier Madison Medley, qui était la cible préférée du quart-arrière Presley Willis. Medley a réalisé sept réceptions pour 104 verges et deux touchés, donnant à Satsuma une avance de 13-0 lors du dernier jeu du troisième quart-temps.

Lors de la passe de conversion qui a suivi, Willis a tenté de revenir à Medley, mais elle a subi une blessure apparente au genou pendant le jeu et a été perdue pour le reste du match.

Un jeu avant le touché de Medley, Willis a renversé Medley sur une quatrième et quatre passes le long de la ligne de touche gauche, mais les officiels ont signalé Brew Tech pour interférence de passe sur le jeu et les Gators ont obtenu un premier essai sur les 15 verges de Brew Tech. doubler.

“Je pense que cela a changé la donne”, a déclaré l’entraîneur de Brew Tech, Edward Dykes, à propos de la pénalité controversée. « Vous détestez des choses comme ça, mais je ne vais pas remettre en question. Il a vu ce qu’il a vu et c’est ce que c’est. Nous nous sommes mis dans une position où nous étions en retard et nous devions faire un peu mieux que ce que nous avons fait.

Brew Tech a lancé sa première possession, a lancé une interception sur la seconde et l’a retourné lors des downs au Satsuma 14 lors de sa possession finale de la première mi-temps pour mener 7-0 malgré un gain de 119-57 sur les Gators en verges.

Satsuma a réalisé une séquence rapide de cinq jeux sur 40 verges à la fin du premier quart-temps, couronnée par une passe de 20 verges de Willis à Medley lors du deuxième jeu du deuxième quart-temps. Willis a ensuite lancé à Haley Jones découverte pour la conversion et une avance de 7-0.

Menés 13-0 et avec seulement un quart à jouer dans leur saison, les Rams ont soudainement pris vie, utilisant une passe de 17 verges de Taliah July à Jaila Griffin pour commencer la course et terminant par une passe de touché de 9 verges à Kaymarria Bandy. July a lancé à Bandy pour la conversion et Brew Tech était mené 13-7 avec 7:48 à jouer.

Brew Tech récupérait le ballon avec 4:12 à jouer et marchait 45 verges en cinq jeux, frappant Kyra Wallace avec une passe de 13 verges au Satsuma 5, puis trouvant Wallace sur le hachage gauche dans la zone des buts pour égaliser le match avec il reste deux minutes. JaQuayla Jarrett a été arrêté net lors de la conversion, laissant les deux équipes à égalité à la fin du règlement.

“Nous avons juste dû persévérer et jouer”, a déclaré Dykes. « Ces filles sont résilientes. Ils comprennent quand il est temps de l’allumer, quand il est temps de l’éteindre ou quand ils peuvent rouler en roue libre et c’est ce qu’ils ont fait au quatrième trimestre.

En prolongation, les Rams ont perdu six verges en quatre jeux, se remettant sur les downs. Satsuma a marqué en trois jeux, Kaeden Enzor captant une passe de cinq verges au deuxième essai et Hope Hadley en attrapant une sur le côté gauche du terrain et entrant dans la zone des buts pour terminer le match.

Willis a complété 18 des 24 passes pour 178 verges pour compenser une attaque précipitée qui a perdu 20 verges en 10 tentatives. Les Gators ont attaqué à plusieurs reprises le centre du terrain avec des passes courtes, lançant vers des receveurs ouverts qui avaient rapidement dérivé vers des zones ouvertes libérées par les défenseurs précipités.

“Nous ne savions rien d’eux”, a déclaré l’entraîneur de Satsuma, Justin Harris. “En regardant comment ils étaient alignés en défense, nous avons un quart-arrière assez intelligent.”

July a complété 14 des 24 passes pour 137 verges, tandis que Jarrett s’est précipité pour 51 verges en cinq courses et a réalisé quatre réceptions pour 37 verges. Bandy a ajouté 30 verges sur trois réceptions et Wallace a récolté 32 verges sur trois attrapés.

Défensivement, Mariana Green a réussi sept plaqués, dont deux pour défaite, tandis que Joy Taylor a réussi six plaqués, dont cinq pour défaite et un sack.

“Nous avons commencé cela comme un moyen de garder nos filles de softball et de suivi en forme”, a déclaré Dykes, “pour leur donner quelque chose à faire à l’automne qui n’était pas seulement des séances d’entraînement, donc ce n’était pas ennuyeux pour elles. Nous n’aurions peut-être jamais pensé que nous serions bons. Nous ne le savions pas. Mais je suis content que nous ayons compris que nous pouvions jouer et beaucoup d’entre eux attendent avec impatience l’année prochaine. Nous allons commencer à travailler cet été et voir si nous ne pouvons pas faire mieux.

ÉLIMINAIRES DE FOOTBALL FLAG AHSAA

CLASSE 1A-5A

QUARTS DE FINALE (6-13 novembre)

Match 1 – Leeds à Westminster Christian, mercredi, 18 h

Match 2 – Wenonah a battu le comté de Hale

Jeu 3 – Catholique 39, Selma 0

Jeu 4 – Satsuma 19, Brew Tech 13 (OT)

DEMI-FINALES (14-21 novembre)

Jeu 5 – Vainqueur du match 1 contre Wenonah

Match 6 – Catholique contre Satsuma

FINALES (6 décembre, Université d’Alabama, 13h)

Jeu 7 – Gagnant du jeu 5 contre vainqueur du jeu 6

CLASSE 6A-7A

QUARTS DE FINALE (6-13 novembre)

Match 1 – Hewitt-Trussville à Lee, lundi, 17h30

Match 2 – Vestavia Hills à Homewood, mercredi, 16h30

Match 3 – Prattville 19, comté de Tuscaloosa 13

Match 4 – Daphné à Central-Phenix City, mercredi, 18h

DEMI-FINALES (14-21 novembre)

Jeu 5 – Gagnant du jeu 1 contre gagnant du jeu 2

Match 6 – Prattville contre vainqueur du match 4

FINALES (6 décembre, Université d’Alabama, 15h)

Jeu 7 – Gagnant du jeu 5 contre vainqueur du jeu 6