Satoshi Nakamoto révélera son identité juridique le 31 octobre 2024

Londres, Royaume-Uni / 30 octobre 2024 / Après plus d’une décennie de spéculation et de mystère, le monde va enfin découvrir la véritable identité de Satoshi Nakamoto, l’inventeur insaisissable du Bitcoin et de la technologie fondamentale de la Blockchain. À cette occasion mémorable, Nakamoto révélera son identité légale lors d’une conférence de presse en direct, marquant un événement historique dans le paysage des crypto-monnaies.

Nakamoto, dont le livre blanc a lancé la première cryptomonnaie décentralisée au monde en 2008, a cité les pressions juridiques croissantes comme facteur déterminant pour cette décision. « Le moment est venu pour moi de révéler officiellement mon identité. Je suis confronté à d’importants défis juridiques et je crois que le monde mérite de connaître la vérité », a déclaré Nakamoto.

L’annonce coïncide avec l’anniversaire de la publication du livre blanc de Bitcoin et fournira une preuve vérifiable pour confirmer une fois pour toutes l’identité de Nakamoto. Cette révélation sans précédent marque la fin de plus de 15 ans d’anonymat et ouvre un nouveau chapitre pour la technologie Bitcoin et Blockchain.

Détails de l’événement :

•

Date : 31 octobre 2024

•

Heure : 11h30

•

Lieu : The Frontline Club, Norfolk Place, Paddington, Londres, W2

Une démonstration en direct sera réalisée lors de la conférence de presse, prouvant de manière concluante le statut de Nakamoto en tant que créateur de Bitcoin. Cet événement promet d’être le moment le plus marquant de l’histoire de la cryptomonnaie.

Inscription des médias : En raison de la disponibilité limitée, les représentants des médias sont encouragés à confirmer leur présence dès que possible. Les noms, organisations et coordonnées doivent être envoyés à : [email protected]. Pour organiser immédiatement votre participation, contactez Charles pour obtenir un Pass Presse au 0800 999 1 365.

Compte tenu de l’importance de cette occasion, il est recommandé d’agir rapidement pour réserver une place.

Pour obtenir du matériel de presse supplémentaire ou pour demander des informations d’identification pour la conférence de presse, veuillez contacter : [email protected].